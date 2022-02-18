المستشار الثقافي الكوري يزور كلية الألسن بجامعة أسوان

ⓒ https://sadamisr.com

قام وفد من السفارة الكورية لدى مصر يوم الثلاثاء الماضي بزيارة لكلية الألسن بجامعة أسوان بقيادة المستشار الثقافي في السفارة الكورية.

وكان في استقبال الوفد الكوري الدكتور "أيمن محمود عثمان" رئيس جامعة أسوان، والدكتور "حازم عبد اللاه الجمل" عميد كلية الألسن، ومسؤول التعاون الدولي بالجامعة.

وقام الدكتور "أيمن عثمان" رئيس الجامعة بجولة تفقدية بصحبة الوفد الكوري الزائر للوقوف على سير العملية التعليمية بقسم اللغة الكورية والاطمئنان على الطلاب مع توفير كافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بقسم اللغة الكورية.

وأكد الدكتور "أيمن عثمان" أن زيارة الوفد الكوري للجامعة جاءت في إطار التعاون المثمر بين الجامعة والسفارة الكورية في مجالات عديدة، منها توفير معلمين كوريين لتعليم الطلاب المصريين اللغة الكورية، وذلك لإثراء اللغة والثقافة والأدب الكوري لدى طلاب قسم اللغة الكورية وللتبادل الطلابي بين كوريا الجنوبية ومصر.

وقال الدكتور "عثمان" إن كلية الألسن تمثل نافذة على العالم بأقسامها المختلفة وتعمل على بناء جسر من التواصل مع مختلف جامعات العالم.

ومن جانبه، قال الدكتور "حازم عبد اللاه الجمل" عميد كلية الألسن إن زيارة الوفد الكوري تأتي ضمن إطار إقامة اليوم الثقافي الكوري قريبا في جامعة أسوان، بحضور السفير الكوري لدى مصر.

كما تفقد الوفد الكوري مكتبة الركن الكوري بكلية الألسن التي تقدم خدماتها العلمية والبحثية لمتحدثي اللغة الكورية من أبناء محافظة أسوان بشكل خاص وأبناء محافظات جنوب الصعيد بشكل عام.

وبحث الجانبان تفعيل برامج الدراسات العليا والبحوث في قسم اللغة الكورية، تيسيرا على الدارسين في مرحلة الماجستير والدكتوراه بصعيد مصر.

ومن جهة ثانية، نظم المركز الثقافي الكوري في القاهرة محاضرة تعريفية لمنحة الحكومة الكورية للطلاب المصريين في مرحلة الدراسات العليا لعام 2022 بطريقة افتراضية عبر قناة المركز على يوتيوب.

وشارك في المحاضرة "سلمى حسنين" الحاصلة على درجة الماجستير في اللغويات من جامعة "يون سيه" الكورية، و"شروق عبد الوهاب" الحاصلة على درجة الماجستير في الآداب من جامعة كوريا، وكلتاهما مدرس مساعد بقسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس.

وحظيت هذه المحاضرة باهتمام كبير من جانب الطلاب المصريين الذين يسعون إلى استكمال دراستهم في كوريا الجنوبية.

وتناولت المحاضرة التعريفية التي حضرها أكثر من 500 طالب، كيفية التقدم للمنحة، وأهم التخصصات العلمية في مختلف الجامعات الكورية، وسمات الحياة الجامعية والحياة اليومية في كوريا الجنوبية.

ومن جانبه، أعرب مدير المركز الثقافي الكوري "أو سونغ هو" عن سعادته باهتمام وشغف الطلاب المصريين بالدراسة في كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن المنحة تغطي كافة التخصصات العلمية، كما أنها ممولة بالكامل ولا تشترط على المتقدمين إجادة اللغة الكورية.

وقال "أو" إنه سيتم ترشيح 4 طلاب مصريين هذا العام لاستكمال دراستهم العليا في كوريا الجنوبية، متمنيا التوفيق لجميع المتقدمين.

ويستقبل المركز الثقافي الكوري أوراق التقدم لمنحة الحكومة الكورية للدراسات العليا لعام 2022 يوم الثامن والعشرين من فبراير الماضي وحتى يوم العاشر من مارس الجاري.