كنزة سليماني: تعلمتُ الكثير من برامج القسم العربي

عبر الهاتف بين سيول ومدينة باتنة الجزائرية، أجري القسم العربي مقابلة مع المستمعة "كنزة سليماني"، التي تقول إن باتنة تسمى بـ"عاصمة الأوراس"، وهي سلسلة جبال مشهورة بتقاليدها وتاريخها الأمازيغي، ومنطقة معروفة بأنها المكان الأول الذي انطلقت منه الثورة الجزائرية. وتقول كنزة أيضا إنها تتابع ما يحدث في الساحة السياسية الكورية وقد شاهدت المناظرة بين المرشحين الأربعة للرئاسة في كوريا وأعجبت بمستوى الحوار بينهم. وتتحدث عن التطورات السياسية والاقتصادية في الجزائر، والصعوبات التي تواجهها الجزائر خاصة في ظل جائحة كورونا. وتقول إن الجزائر معروفة بجمالها وتتميز بمختلف أنواع المناخات، حيث يوجد فيها بحار وجبال وهضاب وغيرها، كما تتحدث عن وهران وقسنطينة والقبائل وغيرها من المناطق الجزائرية التي تتميز بجمال خاص. وتؤكد كنزة أنه على الرغم من أنها لم تتمكن من السفر إلى الخارج، فإنه بفضل الراديو تمكنت من الاطلاع على الثقافات الأخرى التي تهتم بها، بما في ذلك الثقافة الآسيوية، خاصة الكورية، وهو ما وجدته في برامج القسم العربي التي تعلمت منها الكثير.









وتعرب كنزة عن أمنيتها بالالتقاء بالمستمعين من مختلف الدول العربية، وتوجه إليهم تحياتها معربة عن سعادتها بأن تكون جزءا من هذه العائلة. كما تقول إن لديها خطة لزيارة كوريا خلال هذا العام حسب ظروف جائحة كورونا، لتزور القسم العربي، وجيجو وبوسان والكثير من المناطق في كوريا.

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