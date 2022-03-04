عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية باتر لبي تي إس يتجاوز 700 مليون





تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "باتر" لفرقة "بي تي إس" 700 مليون مرة على يوتيوب، بعد حوالي 9 أشهر من الكشف عنها في شهر مايو من العام الماضي.

وقد أصبح هذا الفيديو عاشر فيديو موسيقي لفرقة بي تي إس يتجاوز عدد مرات مشاهدته 700 مليون مرة. وكان عدد مرات مشاهدة الفيديو قد تجاوز 100 مليون مرة خلال 24 ساعة من الكشف عنه.