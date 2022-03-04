سفنتين الثالثة في قائمة الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية

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2022-03-04
#أخبار الساحة الفنية l 2022-03-07
جاءت فرقة "سفنتين" في المرتبة الثالثة في قائمة مبيعات الألبومات العالمية 2021 للاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية، لتصبح أول فنان كيبوب يحتل هذه المرتبة في القائمة.
ووفقا للصفحة الرسمية للاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية، احتلت الفرقة المكونة من 13 عضوا المرتبة الثالثة في القائمة بألبومها التاسع بعنوان "أتاتكا"، بعد ألبوم المطربة البريطانية "أديل" بعنوان "30"، وألبوم فرقة "آبا" بعنوان "فوياج".
2022-03-04
2022-03-04
2022-03-04
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