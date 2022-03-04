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ريد فيلفيت تعود بإصدار ألبوم كامل جديد في مارس

#أخبار الساحة الفنية l 2022-03-07

من أغانى القمة


من المقرر أن تعود فرقة "ريد فيلفيت" بإصدار ألبومها الكامل الجديد بعنوان "مهرجان ريف 2022- اشعر بإيقاعي" يوم الحادي والعشرين من مارس الجاري. 

ويضم هذا الألبوم 6 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية بعنوان "اشعر بإيقاعي".

وتخطط الفرقة لإقامة حفل غنائي يومي التاسع عشر والعشرين من مارس، وسيكون هذا الحفل الأول من نوعه الذي تقيمه الفرقة وجها لوجه بحضور الجمهور منذ عاميْن.

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