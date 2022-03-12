جهود مكثفة لاحتواء حرائق الغابات في كيونغ سانغ وكانغ وان

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تواجه كوريا حاليا وقتا عصيبا في مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت يوم الجمعة الماضي في المناطق الساحلية الشرقية وامتدت إلى المناطق المجاورة لها مدفوعة بالرياح القوية والطقس الجاف. ومع استمرار انتشار الحرائق التي اندلعت في "أُول جين" في مقاطعة شمال كيونغ سانغ ومدينة "سام تشوك" بمقاطعة كانغ وان مع الرياح القوية، في الخامس من هذا الشهر، أصدرت إدارة الإطفاء أعلى مستوى من التنبيه حول مخاطر الحرائق على الصعيد الوطني لأول مرة في التاريخ. وفي يوم السادس من مارس، أعلن الرئيس مون جيه إن منطقتي "أول جين 울진" "وسام تشوك 삼척" اللتين عانتا أكثر من غيرهما من حرائق الغابات، مناطق كوارث خاصة، وبالأمس، تم إعلان أيضا مدينتي "كانغ ننغ 강릉" و"دونغ هيه 동해" بمقاطعة كانغ وان، كمناطق كوارث خاصة.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه لا يزال من الصعب إطفاء الحرائق بسبب الرياح القوية والطقس الجاف، والضرر يتزايد يوما بعد يوم. بسبب أن الحرائق امتدت إلى المناطق الجنوبية من "أول جين" يوم السبت، ثم انتقلت نحو منطقة خاصة لزراعة أشجار الصنوبر تسمى "كوم كانغ 금강" في "أول جين"، وهو موقع تراثي طبيعي. وكان قد تم تصنيف موقع الصنوبر هذا باعتباره الغابة المحمية الوحيدة في كوريا في عام 1959، ويضم حوالي 85 ألف شجرة صنوبر يزيد عمرها عن 200 عام على مساحة 1600 هكتار. وعلى وجه الخصوص، تشتهر أشجار الصنوبر التي تنمو في منطقة "كوم كانغ" بجودتها العالية من الأخشاب وقيمتها، مما أدى إلى استخدامها في ترميم الكنز الوطني الكوري رقم 1 بوابة "سونغ نيه مون 숭례문" التي تضررت جزئيا في حريق في عام 2008.

ومن بين أشجار الصنوبر في كوريا، يعتبر صنوبر "كوم كانغ" الأفضل، فهو أعلى درجة من الأخشاب المستخدمة في تشييد المباني الوطنية المهمة مثل القصور. وبالنظر الى سبب انتشار حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد مع قدوم كل فصل ربيع، فأنه يكون المناخ جافا والجبال والحقول قاحلة والرياح قوية، وهو ما يسبب حرائق غابات متكررة. ومع ذلك، فإن حرائق الغابات هذه، التي تسببت في أكبر قدر من الضرر خلال 22 عاما، تبين أنها جريمة شخصية، وليس فقط بسبب الطقس الجاف. لسوء الحظ، دُمِّرت مساحة تزيد عن 20 ألف ضعف مساحة ملعب كرة القدم، أي أكثر من ربع مساحة سيول بسبب أفعال فرد خاطئة. وحوّلت حرائق الغابات هذه بالكامل 4 آلاف هكتار من الغابات إلى رماد. ومن المؤسف للغاية أن العديد من السكان في المناطق الجبلية في منطقتي كانغ وان وشمال كيونغ سانغ فقدوا مصادر رزقهم بسبب الحريق المفاجئ.