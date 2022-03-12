الرئيس مون يحث على المساواة بين الجنسين في بيئة العمل

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أظهرت نتيجة دراسة حديثة أن بيئة عمل المرأة تدهورت مع زيادة عدد النساء اللاتي يغادرن سوق العمل بعد تفشي فيروس كورونا. وكانت قد أعلنت شركة "سام إيل 삼일" عن تقرير بحثي بعنوان "مؤشر المرأة في العمل"، والذي يقيس ويقيِّم الأداء الوظيفي للنساء في الدول الـ33 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة" في الثامن من الشهر الجاري. وبحسب التقرير، استمرت مؤشرات توظيف النساء في الدول الـ33 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الارتفاع خلال العقد الماضي، لكنها انخفضت للمرة الأولى في عام 2020. وتمت الإشارة إلى ارتفاع معدل بطالة الإناث خلال فترة جائحة كورونا وانخفاض معدل مشاركة الإناث في سوق العمل كعاملين رئيسيين ساهما في انخفاض مؤشرات توظيف المرأة. وحسب التقرير، ارتفع عدد العاطلات عن العمل بمقدار 5.1 مليون أكثر مما كان عليه قبل تفشي فيروس كورونا، وانخفض عدد النساء المشاركات في سوق العمل بمقدار 5.2 مليون.

وفي هذا الصدد، قال المحللون إن سبب مغادرة النساء لسوق العمل هكذا هو أن مسؤولية المرأة عن رعاية الأطفال والعمل المنزلي قد ازدادت منذ تفشي كورونا. وهو ما يعتبر وقت عصيب على الجميع، ولكن بشكل خاص للنساء ذوات الأطفال ازدادت مسؤولية وأعباء رعاية الأطفال والأعمال المنزلية بشكل أكبر بعد انتشار فيروس كورونا. وبالنظر إلى نتائج الدراسة الفعلية، يظهر أن معدل النساء اللاتي يتحملن المسؤولية الكاملة لرعاية الأطفال بسبب إغلاق المدارس أو مرافق رعاية الأطفال في أثناء جائحة كورونا كان أعلى بثلاث مرات من معدل الرجال. وفي حالة كوريا الجنوبية، هناك وعي متزايد بين الشباب بأنه من الطبيعي أن يتحمل الزوجان مسؤولية رعاية الأطفال، وليس النساء فقط. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التغيير في النظرة، فإن مشاركة الذكور في تربية الأطفال لا تزال منخفضة، لأن المؤسسات والسياسات الاجتماعية لا تدعم مثل هذا التغيير عمليا. الا أنه مع قضاء المزيد من الوقت في المنزل بسبب كورونا، سيتفهم المزيد من الرجال صعوبة وأهمية الأبوة والأمومة.

وفي هذا السياق، يقول الخبراء إن جائحة كورونا جعلت المساواة بين الجنسين أكثر صعوبة في سوق العمل. ولذلك من أجل عكس مسار التدهور في مؤشرات بيئة عمل المرأة، يجب على الحكومة والشركات صياغة سياسات تراعي النساء والمحرومين اجتماعيا بشكل فعال. حيث أن هذا أمر ضروري. ومن ناحية أخرى، قال الرئيس مون جيه إين بمناسبة يوم المرأة العالمي الـ114، إن "كوريا متأخرة كثيرا في مجال المساواة بين الجنسين مقارنة بمستوى التنمية الوطنية". وأكّد أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في إرساء ثقافة المساواة بين الجنسين مقارنة بالماضي، إلا أن الهياكل والثقافات التي تمنع المساواة بين الجنسين لا تزال قائمة في أجزاء كثيرة من المجتمع. كما قال الرئيس مون إن التوفيق بين العمل والأسرة صار هدفا لكل من المرأة والرجل.