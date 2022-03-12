الموسيقى التقليدية في كوريا الشمالية

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تنظر الكوريتان إلى الموسيقى التقليدية بشكل مختلف ، لكونهما تعرضتا للتقسيم على مدار السبعين عامًا الماضية .

البروفيسور من معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك "جيون يونغ سون":

ما تسميه كوريا الجنوبية الموسيقى التقليدية وصفته كوريا الشمالية بالموسيقى الوطنية ، والتي تشمل الموسيقى التقليدية والموسيقى الثورية. ولكن بالمعنى الدقيق للكلمة ، نادرًا ما توجد الموسيقى التقليدية من سلالة جوسون في الشمال ، والموسيقى الثورية هي التي تمثل الموسيقى الحديثة لكوريا الشمالية . بينما حاولت كوريا الجنوبية الحفاظ على الموسيقى التقليدية كما هي ، فقد ورث الشمال بشكل انتقائي العناصر التقليدية التي يمكن اعتبارها مفيدة اليوم. بعبارة أخرى ، تفسر الكوريتان التقاليد بشكل مختلف. يوسع الفنانون الكوريون الجنوبيون للموسيقى التقليدية نطاق الموسيقى المتقاطعة من خلال احتضان مختلف الأنواع الأخرى. لكن هذا ليس هو الحال في كوريا الشمالية .





في كوريا الجنوبية ، من المهم أن ترث التقاليد وتحافظ على سلامتها. من ناحية أخرى ، أعادت كوريا الشمالية تفسير الموسيقى التقليدية بطريقة حديثة بهدف تعزيز النظام. وهذا يعني أن كوريا الشمالية قبلت الموسيقى التقليدية باسم الموسيقى الوطنية ، فقط في إطار الاشتراكية .

البروفيسور من معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك "جيون يونغ سون":

الموسيقى الكورية التقليدية لها أنواع مختلفة ، بما في ذلك موسيقى البلاط والموسيقى البوذية وموسيقى طقوس الشامان والموسيقى الشعبية والموسيقى التي يؤديها المزارعون. من بينها ، اختارت كوريا الشمالية الموسيقى التي يستهلكها عامة الناس فقط. فقد قيمت أن الرقص الشعبي الديني سيونغمو وموسيقى الأجداد الملكية لن يكونا مفيدين للفكر الصحي للناس لأنهما جزء من ثقافة الطبقة الأرستقراطية. فقامت باستخلاص الموسيقى التقليدية القائمة فقط على المعايير الاشتراكية. هذه هي الطريقة التي تفسر بها كوريا الشمالية الثقافة التقليدية .





بدأت كوريا الشمالية في تحديث الآلات الموسيقية في منتصف الخمسينيات ، مباشرة بعد الحرب الكورية. قامت بتعديل الآلات التقليدية ، واستعادة الآلات القديمة التي كانت موجودة فقط في الأدب وتحديث الآلات المستعادة. كان الغرض من ذلك هو مزج الآلات التقليدية مع الآلات الغربية جيدًا وأداء الموسيقى الحديثة .

البروفيسور من معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك "جيون يونغ سون":

في كوريا الشمالية ، الآلات الموسيقية مخصصة للموسيقى الحديثة. لهذا السبب عملت الدولة على تعديل الآلات. على سبيل المثال ، تم تقسيم آلة وترية كورية تقليدية تسمى هيجيوم إلى عدة أنواع مختلفة ، بينما تمت إضافة المزيد من الثقوب إلى آلات النفخ. تم تجهيز البعض بمفاتيح حتى يتمكنوا من تبديلها. يتم تثبيت الهايجوم التقليدية عموديًا على ركبة المؤدي ، ولكن يتم وضع الآلة المعدلة بين الأرجل والعزف بقوس حتى تتمكن من إصدار أصوات متنوعة أكثر. بالإضافة إلى ذلك ،ابتدعت كوريا الشمالية عددًا من الآلات الوترية الجديدة. تعتقد كوريا الشمالية أن الثقافة والفن يميلان إلى التغيير والتطور مع الزمن. ولإظهار التغيير ، اخترعت آلات موسيقية جديدة في فترات مختلفة وعكست بعض العناصر التقليدية فيها .





تشمل الآلات الموسيقية التي تتضمن موسيقى الأوركسترا الوطنية لكوريا الشمالية أربعة أنواع مختلفة من الهايجيوم ، والآلات الوترية الأخرى مثل أوكنيوجوم وجاياغوم ، وهي عبارة عن فلوت عرضي كبير يُسمى دايجيوم ينتج نغمات عالية ومنخفضة ، وفلوت عمودي صغير مسنن يُعرف باسم دانسو وجانغو ، وهي آلة إيقاع كوري تشبه الساعة الرملية. من بين الآلات الوترية المقطوعة ، خضعت غاياغوم للتعديل لتصبح آلة وترية تمثيلية لكوريا الشمالية . بعد اكتمال مشروع تعديل الآلة ، استخدمت كوريا الشمالية الآلات الموسيقية التقليدية جنبًا إلى جنب مع الآلات الغربية فيما يسمى بـ "الأوركسترا المدمجة ".

البروفيسور من معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك "جيون يونغ سون":

تضمنت الأوركسترا المدمجة آلات تقليدية معدلة تنتج أصواتًا تتناسب مع الموسيقى الحديثة. في المجموعة الكاملة ، كان هناك نفس عدد الآلات التقليدية مثل الآلات الغربية. على سبيل المثال ، إذا كان هناك عشرة آلات كمان ، سيكون هناك عشرة آلات وترية تقليدية مكافئة للكمان. في الدمج الجزئي ، قد تكون النسبة مختلفة. قدمت الأوركسترا المندمجة موسيقى حديثة تعكس الطابع الوطني لكوريا الشمالية .





بالإضافة إلى تعديل الأداة ، غيرت كوريا الشمالية أيضًا أساليب الغناء. في الشمال ، تنقسم طرق النطق إلى أسلوب وطني أو أسلوب جوتشيه المستخدم للأغاني الشعبية التقليدية والأسلوب الغربي. جوتشي تعني الاعتماد على الذات . لتطوير أسلوب الغناء بأسلوب جوتشي الذي يتميز بصوت واضح وناعم وخفيف ، أضافت كوريا الشمالية بعض اللمسات الحديثة إلى الأسلوب الصوتي للأغاني الشعبية التي كان يتمتع بها الأمراء الغربيون سابقًا .

البروفيسور من معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك "جيون يونغ سون":

تنظم كوريا الشمالية تقنيات معينة وتدرسها كمناهج موحدة. على سبيل المثال ، اختارت كوريا الشمالية طريقة غناء الأغاني الشعبية الأصلية في منطقة معينة ، مثل المقاطعات الغربية ، وعدلت الطريقة بطريقة تتماشى مع الموسيقى الحديثة. ثم عرّفتها على أنها منهج معياري . الأغاني الكورية الشمالية التي يتم تأديتها بهذا الأسلوب تبدو وكأنها مزيج من الموسيقى الصوتية والموسيقى الشعبية. تسميها كوريا الشمالية طريقة جوتشي للغناء وتمجدها باعتبارها طريقة صوتية تناسب الخصائص الجسدية للكوريين.





تعتقد كوريا الشمالية أن موسيقاها الصوتية الوطنية متجذرة في الموسيقى الشعبية. لهذا السبب يرفض الشمال الموسيقى التي يستمتع بها الملوك أو الأرستقراطيين ولكنه يجد قيمة فلسفية في الموسيقى الشعبية لعامة الناس . قال مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل – سونغ" ذات مرة إن الفن الحقيقي للناس ، الذي تم إنشاؤه من خلال العمال ، ينبغي أن يعكس بشكل صحيح حياتهم الهادفة. وفقًا لهذا الرأي ، تم تغيير كلمات الأغاني لتعكس الأيديولوجية الاشتراكية. البروفيسور "جيون" يتحدث عن مشروع كوريا الشمالية لتجميع الأغاني الشعبية القديمة .

البروفيسور من معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك "جيون يونغ سون":

نفذت كوريا الشمالية مشروعًا ضخمًا لجمع وتسجيل الأغاني الشعبية لنشر مجموعة من 1000 أغنية شعبية. تم تحديث بعض الأغاني الشعبية ، إذا لزم الأمر ، وتم أداءها من قبل المطربين الشباب. تم تعديل الأنماط الصوتية وكذلك كلمات الأغاني لتعكس حياة الناس المعاصرة. تم العثور على عبارات مثل "شكرًا لجنرالنا اللطيف" و "هذه اشتراكية" في بعض الأغاني. أي أن الأغاني الشعبية التقليدية لها آثار حديثة. هذا هو المبدأ الأساسي الذي يشكل فن وثقافة كوريا الشمالية .





بانسوري هو نوع كوري مميز لسرد القصص الموسيقية يتميز بالغناء التعبيري للمغني والكلام الوصفي والإيماءة ، مصحوبة بالعازف الطبال. إنه أحد الأصول الثقافية غير المادية المدرجة في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو . ومع ذلك ، رفضت كوريا الشمالية البانسوري ولم تقم بتعميمه لأنه كان يُعتقد أنه يمثل مشاعر الأرستقراطيين والطبقة الحاكمة .

البروفيسور من معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك "جيون يونغ سون":

كان بانسوري حقًا فنًا شعبيًا عبر عن أصوات الناس الخشنة ولكنها صادقة. ومع ظهور المزيد والمزيد من الفنانين كمطربين للبانسوري ، أصبح هذا النوع جزءًا من ثقافة الطبقة العليا ، حيث تروق كلماتها لطبقة النبلاء . بانسوري كانت أقل فعالية من الأغاني الشعبية في إيصال الحقيقة الصارخة لعامة الناس. أيضًا ، كان فنانو البانسوري يغنون بصوت أجش وكان من الصعب تعلم أسلوب الغناء. وأشارت كوريا الشمالية إلى أن البانسوري ليس مناسبًا لموسيقاها التي تسعى إلى مستقبل مشرق ومتفائل. البلد لم يظهر اهتماما حقا بنوع بانسوري. دون أي دعم سياسي ، اختفى هذا النوع بشكل طبيعي .





من المؤسف أن كوريا الشمالية لم تستمر في تقليد البانسوري. لكنها قدمت عروضا مماثلة في شكل جاغيوك هو نوع الفن الفريد لكوريا الشمالية. تُترجم جاغيوك تقريبًا كدراما موسيقية أو أوبرا . بعد تحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني ، أعيد إنشاء جاغيوك كأوبرا ثورية. إنه فن مركب يجمع بين الموسيقى والرقص والأداء المسرحي ويتميز بموضوع الكفاح ضد اليابان والصراع الطبقي. المثال الأساسي للأوبرا الثورية كان بيبادا أو بحر الدم باللغة الإنجليزية ، والذي تم إنتاجه لأول مرة في عام 1971 بتعليمات من "كيم جونغ-إيل". تدور أحداث القصة في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينيات ، أثناء الاحتلال الاستعماري الياباني لكوريا ، حول امرأة تعاني من صعوبات بسبب اليابانيين. إنه يهدف إلى التأكيد على حتمية الثورة . في ذلك الوقت ، تمت الإشارة إلى الأوبرا الثورية باسم أوبرا "بيبادا". ركز على حجم ومرحلة العرض ، بدلاً من القيمة الفنية ، حيث كان يهدف إلى الدعاية والتحريض وكذلك الصقل الأيديولوجي للجمهور. يظهر أكثر من 200 ممثل وممثلة خلال عرض لعرض الموسيقى والرقص الجماعي .

البروفيسور من معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك "جيون يونغ سون":

خلال السنوات الأولى لنظام كوريا الشمالية ، تأثرت ثقافتها وفنها بشدة بالاتحاد السوفيتي. لكن في سياق الدعوة إلى الاعتماد على الذات أو جوتشي ، بدأت كوريا الشمالية في انتهاج ثقافتها وفنها الخاصين. كان الشمال يأمل في إظهار شيء عظيم من خلال ابتداعه .وكانت النتيجة بيبادا. بعد ذلك ، طلبت كوريا الشمالية من جميع أشكال الفنون المسرحية ، بما في ذلك عرض الجمباز الجماعي والموسيقى والرقص ، لانتهاج أداء أسلوب بيبادا . في عرض بيبادا، يتم وضع جوقة خارج المسرح تسمى بانغ جانغ على جانبي المسرح. يتم تشغيل الأغاني في الخلفية أثناء أداء الممثلين والممثلات على خشبة المسرح. في بعض الأحيان ، تعرض كوريا الشمالية إعدادات المسرح ثلاثية الأبعاد ، باستخدام قطع مختلفة من معدات المسرح .

صنعت كوريا الشمالية أيضًا الحكايات الكلاسيكية في عروض مسرحية في شكل أوبرا ثورية. لتمييزها عن الأوبرا الثورية ، تسميها كوريا الشمالية "الأوبرا الوطنية". أكثر الأوبرا الوطنية تمثيلا هي حكاية تشونهيانغ، والتي عرضت لأول مرة في مسرح الفنون في ديسمبر 1988 تحت تعليمات "كيم جونغ –إيل".

البروفيسور من معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك "جيون يونغ سون":

بينما تسلط كوريا الجنوبية الضوء على إساءة استخدام السلطة أو قصة حب في حكاية تشونهيانغ، تركز كوريا الشمالية فقط على الصراع الطبقي في جميع الحكايات الكلاسيكية. في إعادة تفسير كوريا الشمالية لقصة تشونهيانغ ، لا يوجد سوى انقسام مرير بين الأرستقراطيين والعامة ، بين الطبقة المستغلة والطبقة المستغلة. كما تم تصوير الأدوار الداعمة في الحكاية كأشخاص أخلاقيين وأصحاء يعتزون ببذور الثورة الاشتراكية. هذا يختلف بشكل كبير عن تصور كوريا الجنوبية حول نفس الأدوار .





لقد ورثت كوريا الكوريتان الموسيقى التقليدية بطريقة مختلفة تمامًا على مدى العقود السبعة الماضية منذ الانقسام الوطني. الموسيقى الكورية التقليدية مشتقة من نفس الجذر ، لكن الموسيقى التقليدية في كوريا الشمالية تبدو غير مألوفة للكوريين الجنوبيين . من الضروري تطوير الموسيقى التقليدية بطريقة تعكس تغير العصور. لكنها أيضًا مهمة جسيمة لإثراء التراث التقليدي من خلال توريثه والمحافظة عليه بطريقة مناسبة .