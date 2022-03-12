إقامة معرض خاص للآثار المصرية القديمة في متحف جون جو الوطني

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من المتوقع أن يتم استعراض 94 مادة من الآثار المصرية القديمة يحتفظ بها متحف بروكلين الأمريكي في متحف جون جو الوطني بمقاطعة شمال جولا تحت عنوان "الحياة والموت وقصة القيامة" بدءا من الـ17 من هذا الشهر وحتى الـ17 من شهر أغسطس القادم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأثار كانت قد عُرضت في جناح الثقافة العالمية في المتحف الوطني المركزي بالعاصمة سيول منذ شهر ديسمبر في عام 2019 وعلى مدار عامين وشهرين الأمر الذي أعجاب زوار المتحف طوال فترة عرضها.

وتضم هذه الآثار منحوتات وتوابيت يعود تاريخها إلى ما قبل أكثر من 2700 عام، وهي مصنوعة من الذهب والفضة والكريستال وغيرها. ويمكن للزوار الاستمتاع بها بالمجان مثلما كان عليه الحال في المتحف الوطني المركزي في سيول.