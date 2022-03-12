إنتاج فيديو بالعربية حول رياضة التيكوندو

ⓒ Taekwondo Promotion Foundation

تم إنتاج مقاطع فيديو باللغة العربية تستهدف تعريف العالم برياضة التيكوندو التي تمثل تراثا ثقافيا لكوريا.

وقامت مؤسسة تنمية التيكوندو بالتعاون مع وزارة الخارجية الكورية بإنتاج الفيديو المعنون بـ"التراث الثقافي الذي نفخر به: تيكوندو" وبدأت في الترويج له في الدول غير الناطقة بالإنجليزية من أجل تفعيل ونشر الرياضة الكورية التقليدية.

ويعد هذا الفيديو الحلقة الأولى من برنامج "خطوة أقرب نحو كوريا" الذي سيتم إنتاجه بـ9 موضوعات بما في ذلك الحروف الكورية "هانغُل" والاقتصاد الكوري، وقد تم الكشف عنه عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الكورية على يوتيوب.

وكان رئيس المؤسسة "او اونغ هوان" قد اقترح بنفسه إنتاج وترويج الفيديو من أجل التأكيد على أن التيكوندو يمثل أصل عولمة الثقافة الكورية في ظل ارتفاع شعبية الثقافة الكورية في مختلف أنحاء العالم، وأيضا للمشاركة الفعالة في الدبلوماسية العامة.

ويضم الفيديو مقاطع تصور ممارسة بعض النساء العربيات للرياضة في مقر الرياضة في سيول واستمتاع بعض الشباب بالرياضة باستخدام الواقع المعزز والافتراضي إلى جانب ممارسة التأملات في أحد مراكز تدريب الفنون التقليدية.

كما يضم مقاطع تصور الأجانب التي يجربون التيكوندو في المقر. وقال اللاعب السابق في المنتخب الكوري "لي ديه هون " في الفيديو إنه يمكن الوصول إلى الاستقامة الذاتية من خلال روح الرياضة التي تحترم الآخرين.

وقال رئيس المؤسسة إن الرياضة الكورية القائمة على أساس روح اللعب العادل والمساواة والتنوع، تمثل لعبة يمكن فيها الحصول على ميداليات اعتمادا على الجهود الذاتية الخالصة بغض النظر عن العرق والوطن ومستوى البنية التحتية.

الجدير بالذكر أن النسخة العربية من الفيديو الذي تبلغ مدته 6 دقائق تم نشرها في المواقع الخاصة بوزارة الخارجية والسفارات الكورية في الخارج على يوتيوب.