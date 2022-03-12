جامعة كونغ جو الكورية تسعى إلى دعم تعلم الكورية في السعودية

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قالت جامعة "كونغ جو" الكورية مؤخرا إن مركز التبادلات الدولية التابع لها ناقش عبر زوم مع نادي "غارام " لتعلم اللغة الكورية في جامعة الأميرة نورة في السعودية، مختلف طرق الدعم لتعلم اللغة الكورية في الدول العربية.

يشار إلى أن زيارة زوجة الرئيس الكوري "كيم جونغ صوك" إلى السعودية في شهر يناير الماضي جعلت الجامعة تدرك ضرورة دعم تعلم الكورية هناك.

فقد اقترحت مديرة المركز "ليم اون جونغ" على السفير الكوري لدى السعودية دعم طرق تعليم وتعلم الكورية للدارسين السعوديين وناقشت هذا الموضوع مع جامعة الأميرة نورة.

وتنوي الجامعة الكورية تقديم مواد تعليمية من تطويرها بما في ذلك فيديوهات من المحاضرات وتدريبات خاصة حول اللغة والثقافة الكورية، إلى الطالبات في نادي "غارام".

ومن المتوقع أن يستغرق إبرام اتفاقية للتبادلات بين الجامعتين بعض الوقت لأن الجامعة السعودية لم تفتح قسما للغة الكورية حتى الآن. ولكن تتوقع الجامعة الكورية سهولة التبادلات مع كل من جامعة الأمير سلطان في العاصمة الرياض وجامعة عبد العزيز في مدينة جدة لأنهما تديران قسمين للغة الكورية.