وكالة كويكا مستعدة لاستئناف أعمالها في ليبيا

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عبرت الوكالة الكورية الجنوبية للتبادلات الدولية "كويكا" عن استعدادها للعودة إلى ليبيا والعمل مع القطاعات الفنية وتنظيم دورات تدريبية تخصصية.

جاء ذلك خلال لقاء بين رئيس الوكالة "سون هيوك سانغ" في سيول، ووكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة "عمر محمد كتي" على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى الأفريقي-الكوري.

وبحث اللقاء إمكانية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوكالة الكورية في تنفيذ مشروعات تنموية، وتنظيم ورش عمل تدريبية في مجالات الطاقات المتجددة والاتصالات والصحة والتعليم.

وأوضح رئيس الوكالة الكورية أن الوكالة نظمت عدة برامج في ليبيا في مجال التعليم وأن كوريا استقبلت عددا من المتدربين من ليبيا خلال الفترة الماضية.