مشاركة مصرية وليبية في المنتدى الكوري الإفريقي الخامس

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أقامت وزارة الخارجية الكورية الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الكوري الإفريقي تحت شعار "تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية وإفريقيا في عصر ما بعد كورونا" يومي الثاني والثالث من هذا الشهر في فندق لوتيه بالعاصمة سيول.

وحضر الاجتماع عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الافريقي، و10 دول إفريقية من بينها مصر وليبيا.

وشارك الوفد المصري برئاسة سفير مصر لدى سيول "خالد عبد الرحمن"، والوفد الليبي برئاسة وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة "عمر كتي".

واستعرض رئيس الوفد المصري الفرص الكبيرة للتعاون بين كوريا والقارة الإفريقية في العديد من المجالات، وأبرزها مكافحة آثار التغير المناخي في ظل استضافة مصر لمؤتمر كوب 27 في شهر نوفمبر القادم، والذي يمثل فرصة لكوريا ودول الخليج العربي. وأشار أيضا إلى أن هناك مجالات أخرى للتعاون بين الطرفين مثل مكافحة الإرهاب ونقل التكنولوجيا المتقدمة خاصة في مجال تصنيع لقاحات كورونا.

أما رئيس الوفد الليبي فقد قال إن ليبيا وكوريا مرتبطتان بعلاقات متميزة مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على تحقيق المصالح المشتركة. وأكد على أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل جاهدة على إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد بما يحقق التنمية والازدهار للشعب الليبي. وفي هذا الإطار، تتطلع ليبيا إلى المزيد من الدعم من الدول الصديقة خاصة كوريا في بناء الدولة وتنمية القدرات.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الكوري "جونغ اوي يونغ" في الكلمة الافتتاحية للمنتدى إلى أن كوريا تتعهد بتعزيز التعاون الاقتصادي مع إفريقيا وتطوير مصادر الطاقة المتجددة فيها، وباعتبارها مركزا عالميا للقاحات، فإنها ستسعى جاهدة من أجل توفير اللقاحات ومساعدة القارة الإفريقية على مواجهة الوباء.

الجدير بالذكر أن الدول المشاركة في المنتدى تبنت ثلاث وثائق هي "إعلان سيول"، و"تقرير التنفيذ المشترك لعامي 2017 و2021"، و"وثيقة إطارية لتعزيز التعاون بين كوريا وإفريقيا في السنوات الخمس القادمة".