الدكتور حسن عبده: الديمقراطية لا تأتي فجأة

مقدم البرامج السابق في القسم العربي حسن عبده، الكوري من أصل مصري، حصل مؤخرا على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، ويقول إن الفضل الأكبر في حصوله على الدكتوراه يعود إلى أسرته، خاصة زوجته وحمويه، حيث ظلوا يدعمونه خلال فترة الدراسة، ويوضح أن أطروحته للدكتوراه تدور حول وضع الديمقراطية في مصر بعد ثورة يناير.





ويشيد الدكتور "حسن عبده"، واسمه الكوري "كون حسن"، بالديمقراطية في كوريا والانتخابات الرئاسية، ويقول إن الديمقراطية لا تأتي فجأة، لكنها تحتاج إلى وقت ومجهود وتضحيات كثيرة، معتبرا أن الوضع السياسي في العالم العربي حاليا مشابه للوضع في كوريا في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وأن كوريا قد نمت اقتصاديا أولا ثم تطورت ديمقراطيا، وهو ما يحدث الآن في مصر. ويضيف الدكتور حسن أن دراسته في مجال العلوم السياسية جعلته أقل سعادة لأنها تؤدي إلى التفكير بواقعية أكثر، مؤكدا على أن السياسة تدخل في كل مجالات الحياة. كما يتحدث عن تجنسه بالجنسية الكورية، ويقول إن إجادة اللغة والثقافة الكورية والتمتع بوضع اقتصادي مستقر، تعتبر أمورا مهمة جدا في هذا الصدد. ويتحدث أيضا عن صفحته على فيسبوك بعنوان "النشرة الكورية"، موضحا أنه أنشأها في عام 2011 بهدف تعريف العرب في كوريا ببعضهم البعض، وأيضا نشر بعض الأخبار عن كوريا. وحول زواجه من امرأة كورية، يقول إن اختلاف الجنسيات لا يؤثر في الحياة الزوجية والمهم في هذا السياق هو التفاهم بين الزوجين وبين أسرتيْهما.

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