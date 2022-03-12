(5) 누가 알았겠어

나이제: 덕분에 잘 넘겼습니다. 감사합니다. 여사님.

لقد حُل الأمر بفضلك. شكرا لك.

오정희:그나마 출자자 명부 이름들이 다 차명이었으니 못 알아봤겠지.

لم نتعرف عليه لأن الاسماء على القائمة كانت اسماء مستعارة.

실명이면 금방 들통 났을 걸?

كنا لنتمكن من التعرف عليه سريعا إذا كانت الاسماء حقيقية

나이제:그러게요.

صحيح

오정희:하여튼 세상에 믿을 놈이 없다니까. 김상춘 그 놈이 배신할 줄 누가 알았겠어.

لا يوجد من يمكن الثقة به في هذا العالم. من كان يعلم أن ذلك الوغد كيم سانغ-تشون سيخوننا.





شرح التعبير

الجزء الأول، 누가: من كلمة "누구" تعني "أي"

واللاحقة "겠" : لاحقة تُضاف للأفعال لإضافة معنى "التنبؤ" أو "التوقع"





يستخدم التعبير "누가 알았겠어." للتعبير عن الدهشة عند وقوع أمر غير متوقع أو متخيل... يأتي التعبير في صيغة سؤال أو استفسار ولكنه في الحقيقة يعني 아무도 몰랐다. يعني لم يكن أحد يعلم.

-عادة تتم إضافة “-을 줄” في الجزء السابق لهذا التعبير، ليصبح “-을 줄 누가 알았겠어”

مثلا في حالة وقوع الثلج في شهر مايو وهو أمر غير مسبوق وغير متوقع يمكن استخدام تعبير

5월에 눈이 내릴 줄 누가 알았겠어

وبدلا من누가 알았겠어 من الممكن أن نقول 누가 상상이나 했겠어

-을 줄 누가 상상이나 했겠어

-을 거라고 누가 상상이나 했겠어





شرح الأمثلة

① 가: 여기 너무 춥다. 얇은 옷밖에 안 가져왔는데 어쩌지?

أ.الجو بارد جدا هنا. لم أحضر سوى ملابس خفيفة!

나: 이곳 날씨가 이렇게 추울 줄 누가 알았겠어.

ب.من كان يعلم أن الطقس سيكون بهذه البرودة هنا.





② 가: 지하철에 웬 사람이 이렇게 많지?

أ.لماذا يوجد الكثير من الناس في مترو الأنفاق؟

나: 이 시간에 이렇게 많을 줄 누가 알았겠어.

ب. من كان يعلم أنه سيكون هناك الكثير من الركاب في هذا الوقت.



