나이제: 준비 많이 하셨네. 어디 보자, 별이 몇 개신가.

لقد حضرت جيدا. فلنرى، كم نجمة

아이고. 폭력, 상해, 음주. 폭력, 상해, 상해.

يا إلهي، عنف، التسبب في إصابة، شرب، عنف، التسبب في إصابة، التسبب في إصابة





شرح التعبير

الجزء الأول،어디: لا تأتي هنا بمعنى "أين" ولكن كأداة تعجب لجذب انتباه السامع

يستخدم التعبير عادة قبل الرغبة في التحقق من شيء ما كنوع من أنواع العادات الكلامية. وهي بالعربية تعني "فلنرى"، ويمكن استبدالها بتعبيرات

한번 볼까 / 어디 한번 벌까? 한 번 보자

عند استخدام التعبير عادة ما ينطق الجزء الخلفي طويلا قليلا. ويستخدم التعبير إذا كان المستمع في نفس المكانة والعمر أو أقل أما في حالة كان المستمع أكبر عمرا أو مكانة من الممكن أن نقول 어디 봅시다.





شرح الأمثلة

① 가: 할머니가 사 주신 옷 입고 왔어요.

أ.لقد ارتديت الملابس التي اشتريتيها لي يا جدتي.

나: 어디 보자. 우리 손녀 얼마나 예쁜가.

ب. فلنرى. كم أنت جميلة.

② 가: 엄마, 갈비찜 만들어 왔어요.

أ‌. أمي لقد طهوت، أضلاع لحم بقري على البخار

나: 어디 보자. 그동안 음식 솜씨가 얼마나 늘었나.

فلنرى. كم تحسنت مهارتك في الطهي.



