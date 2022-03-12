انتشار ظاهرة شراء السلع المستخدمة بشكل غير مباشر

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ينتشر في المجتمع الكوري بيع وشراء السلع المستخدمة فيما بين المشتري والبائع مباشرة وليس عن طريق المحلات أو الإنترنت. في السابق كان يمكن مشاهدة عددا من الأشخاص يلتقون بشكل مباشر في الشوارع، لكن الآن بسبب وباء كورونا يتردد الناس في اللقاء المباشر، لذلك ظهرت طُرق جديدة للبيع. على سبيل المثال، قرر المواطن "لي" شراء جهاز طبخ بالبخار عبر تطبيق خاص بالسلع المستخدمة بسعر 5 آلاف وون أي حوالي 4 دولارات. وطلب البائع منه تحويل المبلغ عبر البنك، ثم أبلغه بوضع الجهاز على باب شقته. معنى ذلك، طلب البائع منه زيارة منزله، لكن بدلا من اللقاء المباشر لتسليم الجهاز، وضع الجهاز للمشتري أمام الباب مثل توصيل الأكل، هكذا بدون اللقاء المباشر تمت عملية البيع.

في هذا السياق، اظهرت بيانات تم الكشف عنها بواسطة احدى المواقع المتخصصة في خدمة تحليل البرامج التطبيقية، بلغ عدد مستخدمي تطبيق السلع المستخدمة عبر الهاتف الذكي، أكثر من 17 مليون شخص شهريا. ومع نشاط أسواق السلع المستخدمة، تتنوع طرق المعاملات. حيث أن أغلب المعاملات في الماضي كانت عن طريق اللقاء المباشر أو إرسال السلع بالبريد. لكن إرسال السلع غير مطمئن. فمثلا بعد تسلم النقود، قد لا يرسل البائع السلعة ويختفي. لذلك، أصبح الناس يفضلون اللقاء المباشر لتسلم البضائع، لكن نتيجة لاستمرار كورونا، أصبحت هذه الطريقة غير مفضلة أيضا. لذلك جاءت هذه الطريقة البديلة، أي المعاملة غير المباشرة. وبين طلاب الجامعة، يتم التبادل عبر الخزانات الموجودة في حرم الجامعة. حيث يضع البائع السلعة في الخزانة ثم يُبلغ المشتري برقمها وكلمة السر. وبالنسبة لبعض الناس فإنهم يفضلون تسلم السلعة على متن السيارة في الشارع.

من ناحية أخرى، يفضل بعض الناس ماكينة السلع المستخدمة الموجودة في المحلات التجارية الضخمة أو المحلات التجارية المفتوحة على مدار 24 ساعة. حيث يضع البائع السلعة داخل الماكينة بعد التأكد من جودة السلعة بطريقة ما، وفيما بعد يزورها الناس ثم يشترون إذا أعجبتهم أي سلعة.