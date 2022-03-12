بدء تنظيم أعمال فنية متنوعة مع قدوم فصل الربيع

ⓒ Korea National Opera

مع قدوم شهر مارس وهبوب الرياح الدافئة وتفتح الزهور، يتم تنظيم أعمال فنية متنوعة. على سبيل المثال منها عرض أوبرا وعرض باليه والذيين يدوران حول قصص الحب الكورية الجميلة والعاطفية. يُشار الى أن عرض الأوبرا يحتوي على قصة الحب المأساوية بين الأمير "هودونغ" والأميرة "ناك رانغ". ويرجع سبب هذه القصة المأساوية إلى أن الحبيبين هما أمير مملكة "كوكوريو" وأميرة مملكة "ناك رانغ"، اللتيْن كانتا متحاربتين منذ ألفي سنة. وقد انتهى حبهما بوفاة الأميرة المأساوية. وبالمقارنة مع ذلك، فإن عرض الباليه يدور حول قصة "춘향"، وهي قصة حب عاطفية تنتهي نهاية سعيدة. هذه القصة مشهورة على نطاق واسع، وتوجد مدينة تحمل اسمها في مقاطعة جنوب "جولا". وعند زيارة هذه المدينة ستجد عددا من الأماكن في كل أرجاء المدينة تحكي عن قصة الحب بين تشون هيانغ ومونغ ريونغ. ويتميز هذا العرض بلبس الراقصات للزي الكوري التقليدي "هان بوك". حيث يمكن للمشاهدين رؤية الانسجام بين الفنين الشرقي والغربي، أي القصة الكورية التقليدية ورقص الباليه الغربي، بالإضافة إلى زي الباليه الكوري التقليدي.