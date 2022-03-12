ازدهار منتجات تجارية بسبب مسلسل رسوم متحركة ياباني

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أصبح الخبز الذي يحمل اسم بوكيت مون "포켓몬"، أكبر موضع اهتمام من الجمهور خاصة الشباب هذه الأيام. وبالنظر حول سبب حصول هذا الخبز على شعبية هائلة لهذه الدرجة. أنه خبز عادي يمكن شراؤه بسهولة في أيٍّ من المحلات الكبيرة أو المحلات التي تفتح 24 ساعة. الا أن ذلك كان في الماضي، أما الآن فلا يمكن شراؤه إطلاقا، لأنه تم بيعه بالكامل. وعند زيارة المحلات التجارية توجد ورقة تقول "لا يوجد خبز". كما تنتشر على مواقع الإنترنت مقالات يعبر الناس من خلالها عن الأسف الشديد بسبب عدم التمكن من الحصول على ذلك الخبز على الرغم من زيارة أكثر من 10 محلات.

وبالنظر حول رغبة الشباب في تذوق هذا الخبز، فالسبب الحقيقي يرجع إلى "ورقة لاصقة" تحمل صورة بوكيت مون "포켓몬". وهو مسلسل رسوم متحركة ياباني وعنوانه الأصلي "بوكيت مونستر" أي "وحوش الجيب"، وقصة المسلسل عن طفل في عالم خيالي من حيوانات تسمى بوكيت مون. انتشر هذا المسلسل في كوريا والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى، ونتيجة لشعبيته، ظهرت ألعاب تستخدم شخصياته. كما طُرحت بضائع في مقدمتها ذلك الخبز، وإذا اشترينا الخبز سنجد ورقة لاصقة. وتبلغ أنواع الأوراق 151 نوعا، وكلها كانت محبوبة من قبل الشباب الذين تمتعوا بمشاهدة الرسوم المتحركة عندما كانوا صغارا. لذلك هم يتدفقون على المحلات لشرائه من أجل جمع الأوراق اللاصقة بالتحديد. لابد من أن هذه الأوراق تثير شوقا لهؤلاء الشباب لفترة الطفولة. يشتاقون إلى الفترة التي لم يكن وباء كورونا موجودا فيها. وفور طرح الخبز في نهاية شهر فبراير الماضي، تم بيعه بالكامل، وصار الناس يتقاسمون المعلومات الخاصة بالمحلات التي توجد فيها مخزون منه.