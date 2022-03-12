فرقة بي تي إس تنظم أول عرض مباشر منذ اندلاع كورونا

ⓒ BIG HIT MUSIC

اختتمت عروض فرقة بي تي إس الغنائية "بي تي إس بيرميتشون تو دانس اون ستيدج – سيول 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 " يوم الأحد، وقد أقيمت وجها لوجه لأول مرة منذ حوالي عامين وخمسة أشهر. وقالت شركة "بيغ هيت" التي تنتمي إليها الفرقة الكورية أمس إن الفرقة أقامت العرض في ملعب جام شيل الرياضي في سيول أول من أمس. والتقت الفرقة خلال عروضها الثلاث في أيام العاشر والثاني عشر والثالث عشر من هذا الشهر بحوالي خسمة وأربعين ألف آرمي في أماكن عروضها، وهو ما شكل نقطة انطلاق لعصر ما بعد جائحة كورونا في صناعة العروض المحلية. وتعاملت مختلف الفعاليات الجانبية مع مشاعر الأسف لدى عشاق الفرقة والناتجة عن التقيد بعدد الحضور بسبب أزمة كورونا.

يُشار إلى أن نفس النوع من العروض التي كانت تقام في نفس المكان قبل الجائحة كان قد استقطب حوالي أربعين ألف شخص في كل عرض. وبدلا من ذلك تم بث عرضيْ الفرقة الأول والثالث من العروض الأخيرة بثا حيا عبر الإنترنت ليشاهدهما مليون وعشرون ألف شخص في مائة وإحدى وتسعين دولة. وبالنسبة للحفل الثاني فقد تم عرضه بواسطة نظام "الرؤية الحية" في ثلاثة آلاف وسبعمائة وأحد عشر دارا للسينما في خمس وسبعين دولة حول العالم ليشاهده حوالي مليون وأربعمائة ألف شخص. هذا يعني أن حوالي مليونين وأربعمائة وخمسة وستين ألف شخص إجماليا تمتعوا بعروض الفرقة عبر الإنترنت وخارجها. كما ستقيم بي تي إس عروضا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في أيام الثامن والتاسع والخامس عشر والسادس عشر من شهر أبريل القادم تحت شعار "بي تي إس برميشين تو دانس اون ستيدج – لاس فيغاس".