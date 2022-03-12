إلغاء نظام الحجر الصحي ينعش السفر والسياحة

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من المتوقع أن تلغي الحكومة الكورية الحجر الصحي على القادمين من الخارج الذين أتموا تلقي اللقاح بدءا من الأسبوع القادم الأمر الذي سيسهم كثيرا في زيادة طلب الكوريين على السفر إلى الخارج. فعلى سبيل المثال، كان الطالب الجامعي "كانغ" مترددا في القيام بخطة للسفر إلى أوربا في شهر مايو القادم بسبب العبء الناتج عن الحجر الصحي في المنزل إلا أنه قرر تنفيذ الخطة بعد إعلان الحكومة عن إلغائها.

يذكر أن الحكومة الكورية ألزمت القادمين بالحجر الصحي في المنازل منذ الثالث من ديسمبر الماضي من أجل الحد من انتشار المتحور الجديد "اوميكرون". وبالتوازي مع إلغاء الحجر الصحي تسعى مختلف وكالات السفر المحلية لطرح عدد من برامج الرحلات في مختلف دول العالم بعد أن كانت تركز على المناطق المسماة بفقاعات السفر، بما في ذلك سايبان. ووفقا لمؤسسة السياحة الكورية انخفض عدد المسافرين الكوريين إلى الخارج ليبلغ أربعة ملايين ومائتين وسبعين ألفا في عام ألفين وعشرين، ومليونا ومائتين وعشرين ألفا في عام ألفين وواحد وعشرين، بعد أن كان قد تجاوز ثمانية وعشرين مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف في عام ألفين وتسعة عشر. هذا يعني تراكم الطلب لفترة طويلة على أماكن السفر الشعبية في الخارج مثل اوربا وأمريكا الشمالية. وبعد الإعلان عن إزالة الحجر الصحي في المنازل، كُتبت حوالي ثلاثين حالة من التغريدات خلال يوم واحد في موقع نادي "يورانغ 유랑" أي "التجول" المتخصص في السفر، مثل "سأتزوج في أبريل القادم وغيرت بسرعة مقصد رحلة شهر العسل من جزيرة جيجو الكورية إلى سويسرا".

الجدير بالذكر أن منتجات السفر صغيرة الحجم والفريدة مثل رحلات شهر العسل أو الغولف أو نوع "إير تيل" الذي يقدم تذاكر طيران وأماكن إقامة فقط، قد زادت بدلا من الرحلات الجماعية الكبيرة التي تستوعب ما بين ثلاثين وأربعين مسافرا. كما أن هناك عددا من منتجات السفر التي تقلل من التنقل عبر الحدود مثل الرحلات إلى جميع أنحاء إسبانيا.