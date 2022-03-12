زيادة نسبة النباتيين جزئيا وسط الكوريين

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اتضح أن نسبة النباتيين الذين لا يأكلون اللحوم والأسماك بلغت صفرا فاصل اثتين بالمائة في كوريا. وقد أجرت المؤسسة الكورية لتوزيع المنتجات الزراعية والسمكية مسحا على خمسة آلاف وخمسمائة كوري خلال الفترة من العاشر وحتى الخامس عشر من ديسمبر الماضي، ووجدت أن سبعة فاصل ستة بالمائة منهم كانوا من النباتيين. وينتمي ثمانون بالمائة من هؤلاء النباتيين إلى فئة "فليكسيتاريان 플렉시테리언 " أي نصف النباتيين الذين يأكلون النباتات فقط في الأوقات العادية لكنهم يأكلون اللحوم أحيانا. كما ينتمي أحد عشر بالمائة منهم إلى فئة "بوللو pollo" الذين يأكلون الحليب والبيض والأحياء البحرية والدواجن والطيور بدلا من اللحوم الحمراء مثل لحوم البقر والخنزير. وينتمي ستة بالمائة منهم إلى فئة "بيسكو pesco" الذين لا يأكلون اللحوم، لكنهم يأكلون الحليب والبيض والأحياء البحرية. وبذلك بلغ عدد النباتيين جزئيا سبعة وتسعين بالمائة من إجمالي عدد النباتيين ليمثل سبعة بالمائة من إجمالي عدد المشاركين في المسح. أما نسبة النباتيين الذين لا يأكلون لحوم البقر والخنزير والدجاج والأسماك فقد بلغت ثلاثة بالمائة من إجمالي عدد النباتيين، أي بنسبة صفر فاصل اثنين بالمائة من إجمالي عدد المشاركين في المسح.