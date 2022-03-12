الشباب الكوريون يختارون العمل في المشروعات الذاتية

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يشهد المجتمع الكوري زيادة في عدد الشباب الذين يرفضون الحصول على وظائف مستقرة في الشركات الكبيرة أو الأجهزة الحكومية، لكنهم يحلمون بإنشاء مشروعات خاصة أو الحصول على شهادات ومؤهلات تخصصية أو يشتغلون في الكتابة فقط. إذا كان الجيل القائم يحلم بالتخرج من الجامعة ثم العمل في وظائف مستقرة يتطلع إليها الآخرون، فإن فئتي العشرينيات والثلاثينيات من العمر يرفضون البحث عن النجاح في الشركات ويفضلون الوظائف التي يستمتعون بها وتوفر لهم الاستقلال الذاتي في آن واحد.

في هذا السياق يشهد المجتمع الكوري زيادة كبيرة في المشروعات الذاتية التي ينشؤها الشباب. فوفقا لوزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة، زاد عدد الشركات التي أنشأها الشباب تحت سن الثلاثيني بنسبة ثمانية وخمسين بالمائة، من مائة وستة عشر ألفا وثمانمائة وخمس عشرة شركة في عام ألفين وستة عشر، إلى مائة وثلاثة وثمانين ألفا وتسعمائة وست وخمسين شركة. وبلغت نسبة المنافسة في الحصول على وظائف حكومية في الدرجة التاسعة، والتي تمثل أهم المؤشرات للوظائف المستقرة، خمسة وستين مقابل واحد في عام ألفين وأربعة عشر، لكنها انخفضت هذا العام إلى النصف، حيث بلغت تسعة وعشرين مقابل واحد. وتخالف هذه الظاهرة التوقعات حول زيادة رغبة الكوريين في الحصول على وظائف مستقرة في ظل الركود الشديد في الاستهلاك المحلي بعد جائحة كورونا. خاصة بالنسبة لجيل الشباب القادرين على تلقي الدعم الاقتصادي من آبائهم يمكنهم الانشغال بحرية نسبيا في الأعمال التي يرغبون فيها. كما زاد عدد أولئك الشباب الذين لا يتعرضون لأعباء السعي للحصول على المال، لكنهم يستعدون لامتحانات الوظائف التخصصية المتميزة بالاستقرار وارتفاع الدخل، لأنهم يعتقدون أنه من الأفضل الحصول على شهادات تخصصية حتى ولو تأخر حصولهم على وظائف.

علاوة على ذلك، زاد حجم سوق كتب الكرتون والروايات عبر الإنترنت، بينما برز العاملون المستقلون في مجالات التصميم وغيرها، مما أسفر عن زيادة عدد الذين يغيرون وظائفهم إلى مجال الفن بعد أن كانوا يعملون في مجالات أخرى. ووفقا لقسم الاحصاءات التابع للمعهد الكوري لتطوير التعليم، زاد عدد الطلاب الجدد في كليات الفن والرياضة الذين تتجاوز أعمارهم ستة وعشرين عاما، من ثلاثمائة وأربعة وخمسين شخصا في عام ألفين وتسعة عشر، إلى تسعمائة وخمسة أشخاص في عام ألفين وواحد وعشرين.