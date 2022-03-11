فيروس كورونا يغير نمط الحياة الأسرية لدى الشباب

ⓒ Getty Images Bank

غيّر فيروس كورونا الذي يدخل عامه الثالث هذا العام جوانب كثيرة في حياتنا، ومؤخرا ثبت أنه يؤثر أيضا على ثقافة الزواج لدى جيل "MZ"، وهو مصطلح كوري يشير إلى جيل الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. في هذه الأيام، يولي الذين هم على وشك الزواج المزيد من الاهتمام لإعداد عناصر الحياة الزوجية بدلا من إنفاق معظم أموالهم على حفلات الزفاف وشهر العسل. بمعنى آخر، هناك ميل متزايد إلى تفضيل المنتجات المتميزة التي تزيد من الرضا النفسي بدلا من الأسعار المعقولة. والتغيير الأبرز هو أن الاهتمام بأدوات المائدة باهظة الثمن قد ازداد بين الأزواج الذين يستعدون للزواج. ويرجع ذلك إلى قضاء المزيد من الأشخاص وقتا أطول في المنزل بسبب فيروس كورونا ويفضلون الطهي في المنزل بدلا من تناول الطعام بالخارج.

الجدير بالذكر أنه في الماضي، كان معظم المستهلكين يفضلون شراء مجموعة من الأوعية بنفس التصميم بسعر معقول، ولكن في الوقت الحاضر، أصبح من الشائع شراء مجموعات متعددة من الأوعية ذات الأنماط والتصميمات التي يحبونها، حتى لو كانت باهظة الثمن، وهم يخلطونها ويستخدمونها معا. وتُعرف أدوات المائدة الآن بأنها وسيلة للتعبير عن نمط الحياة وكإكسسوار داخلي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب على أدوات الشاي مثل مجموعات الكيك وأباريق الشاي، والتي لم تكن ضرورية في المنزل في الماضي، يتزايد باضطراد.

علاوة على ذلك، مع انتشار ثقافة صنع القهوة في المنازل بشكل أكبر بعد كورونا، أصبحت "آلة القهوة الأوتوماتيكية" عنصرا ضروريا للتحضير للزواج. وكانت ماكينات صنع القهوة بالكبسولات شائعة حتى سنوات قليلة مضت، ولكن في الآونة الأخيرة، تغير الاتجاه إلى "ماكينات صنع القهوة الأوتوماتيكية بالكامل". حيث يمكن لآلة القهوة الأوتوماتيكية بالكامل طحن حبوب القهوة واستخراج القهوة بلمسة واحدة، وتتميز بقدرتها على تحضير قهوة عالية الجودة مثل باريستا محترف في المنزل. ويمكن العثور على هذا التفضيل للمنتجات المتميزة ليس فقط في ماكينات القهوة، ولكن أيضا في معظم الأجهزة المنزلية والأثاث الذي يتم شراؤه للزواج.

في الواقع، في حالة السرير، وهو جزء أساسي من الإعداد للزواج، كانت ظاهرة تفضيل المنتجات باهظة الثمن ملحوظة. ففي حالة شركة تصنيع أسرّة محلية شهيرة، زادت أرباحها التشغيلية بأكثر من 40% العام الماضي، وتضاعف عدد العملاء الذين اشتروا منتجات باهظة الثمن بقيمة 10 ملايين وون أو أكثر. في هذا الصدد، يقول الخبراء إن أبناء جيل MZ، الذين يتميزون بعدم توفير المال أو الوقت على ما يحلو لهم، يفضلون تزيين أماكن معيشتهم لتكون مثل الفنادق، لذا فإن السلع باهظة الثمن صارت في دائرة الضوء، على عكس الماضي. وعلى الرغم من أنه من المستحيل إقامة حفل زفاف كما كان من قبل أو الذهاب لقضاء شهر عسل في الخارج، يبدو أنه من الحكمة شراء الأجهزة المنزلية التي تساعد في الأعمال المنزلية أو تزيين المنزل كمساحة نشعر فيها بالراحة والاسترخاء بإكسسوارات داخلية جميلة.