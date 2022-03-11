المزيد من الأجانب يحصلون على الإقامة الدائمة والجنسية الكورية

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في الآونة الأخيرة، يتزايد باضطراد عدد الأجانب المهتمين بالحصول على الجنسية الكورية أو الإقامة الدائمة من أجل إقامة مستقرة أو ممارسة نشاط اقتصادي في كوريا. ووفقا لتقرير صادر عن وزارة العدل الكورية أمس، كان هناك عشرة آلاف وثمانمائة وخمسة وتسعون أجنبيا اجتازوا امتحان التجنس العام الماضي وحصلوا على الجنسية الكورية. عادة يجب على المتقدمين للحصول على الجنسية الكورية اجتياز التقييم الشامل لبرنامج الاندماج الاجتماعي، والذي يعادل اختبارا كتابيا، ليكونوا مؤهلين لإجراء مقابلة. وتُجرى المقابلات لمدة 20 إلى 30 دقيقة في مجالات مختلفة مثل اللغة الكورية والسياسة المحلية والتاريخ والدستور والثقافة والجغرافيا، وهناك أيضا اختبار غناء النشيد الوطني الكوري الجنوبي.

وعلى الرغم من أن معدل النجاح في مقابلة اختبار التجنس لا يتم احتسابه رسميا، إلا أنه يُقدَّر بحوالي 45%. وفي الواقع، يقول معظم المتقدمين للاختبار إن صعوبة المقابلة كانت أعلى من المتوقع. وقال رجل من الشرق الأوسط، حصل على الجنسية الكورية عن طريق التجنس في عام 2019، "تلقيت الكثير من الأسئلة المتعلقة بالشؤون الجارية، مثل حلول مشاكل انخفاض الخصوبة والشيخوخة في كوريا وحلول مشكلة تلوث الهواء". لا تهدف هذه الأسئلة إلى طلب إجابة دقيقة، بل تهدف إلى التأكد من مدى اهتمام المتقدمين بالقضايا الرئيسية في المجتمع الكوري. وخلال إحدى المقابلات، تم رفض طلب شخص أجاب بأن "اليابان" هي التي تمتلك جزيرة دوكدو. لذلك فأن أهم شيء في التجنس هو الاهتمام والمودة تجاه كوريا. وإذا كان شخص ما يستعد لمقابلة اختبار التجنس، فسيكون من الجيد معرفة اهتمام الكوريين العاديين في هذه الأيام. كما قال شخص متجنس من أوربا: "اختبار التجنس صعب للغاية لدرجة أنه حتى الكوريون لا يستطيعون اجتيازه بسهولة. وعلى وجه الخصوص، الأسئلة المتعلقة بالتاريخ الكوري صعبة للغاية".

وتقول الإحصاءات إنه حتى يناير من هذا العام كان هناك 169 ألف مقيم دائم يعيشون في كوريا، بزيادة 4.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بمعنى آخر، على عكس الانخفاض في العدد الإجمالي للمقيمين الأجانب خلال نفس الفترة، زاد عدد المقيمين الدائمين. ولكن إذا أراد أجنبي الحصول على إقامة دائمة في جمهورية كوريا، فيجب عليه تلبية بعض المتطلبات الأساسية. على سبيل المثال، يجب أن يكون مؤهلا في مجال معين، مثل الرياضة أو المجال الأكاديمي أو الثقافة، أو يجب أن يكون لديه دخل سنوي يساوي أو يزيد عن الدخل القومي الإجمالي لكوريا، كما يجب أن يكون لديه بعض المال أو الأصول بمقدار معين. ومع ارتفاع مكانة كوريا بشكل كبير، من المتوقع أن تستمر الزيادة في عدد الأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية أو الحصول على الإقامة الدائمة في كوريا.