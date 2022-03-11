تنظيم مسابقة اللغة الكورية في اليابان لأول مرة بشكل مباشر منذ اندلاع كورونا

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في وضع لا تزال فيه التبادلات بين كوريا واليابان مقيدة بسبب انتشار فيروس كورونا، عُقدت مسابقة التحدث باللغة الكورية في اليابان بمشاركة طلاب المدارس الثانوية بشكل مباشر وليس عبر الإنترنت للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. ووفقا للمركز الثقافي الكوري في اليابان، أقيمت مسابقة التحدث باللغة الكورية بعنوان "هيا نتحدث معا باللغة الكورية"، لطلاب المدارس الثانوية في اليابان يوم 12 مارس في المركز الثقافي الكوري في طوكيو. وفي الجولات التمهيدية التي عقدت في 7 مناطق في اليابان، شارك 277 طالبا وطالبة، و23 ممن اجتازوا التحكيم أخيرا صعدوا إلى المسابقة الوطنية.

يذكر أن هذه المسابقة الوطنية، التي بدأت في عام 2008، هي الآن في عامها الخامس عشر، وهي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي يجتمع فيها العديد من المشاركين في المركز الثقافي الكوري بدلا من الإنترنت لاستعراض مهاراتهم. وكان في عام 2020 بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا، قام المركز الثقافي الكوري بالتقييم ومنح الجوائز بناء على المخطوطات المقدمة دون رؤية وسماع مهارات التحدث لدى المشاركين. وفي العام الماضي، واجه المركز صعوبات مختلفة في إدارة المسابقة، مثل تقييم مهارات التحدث لدى الطلاب من خلال الفيديو فقط. وعلى الرغم من وجود صعوبات خلال السنوات القليلة الماضية بسبب فيروس كورونا، إلا أن شعبية مسابقات التحدث باللغة الكورية آخذة في الازدياد. وحتى الآن، تجاوز عدد المشاركين في المسابقة 5100 بما في ذلك الجولات التمهيدية.

هذا العام، فازت طالبتان من مدرسة ناريتا الثانوية الدولية بالجائزة الأولى في فئة العرض المسرحي مع موضوع الطعام الذي يتناسب مع الكيمتشي. وقالت إحداهما، التي حصلت على الكتاب المدرسي لتعلم اللغة الكورية مع بي تي إس كهدية مع الجائزة، "كل هذا يشبه الحلم. وأريد السفر إلى كوريا على الفور في أقرب وقت، واستخدام اللغة الكورية التي تعلمتها". وفي فئة الخطاب، فاز طالب من مدرسة تسوشيما الثانوية بعدما تحدث عن حلمه حول موضوع المطار بالجائزة الأولى. وأعرب عن طموحاته المستقبلية للدراسة في كوريا قائلا: "في الماضي، كان هدفي هو دراسة اللغة الكورية، لكنها أصبحت الآن وسيلة لتحقيق صداقة بين كوريا واليابان". وفي هذا اليوم، قال "كونغ هيونغ شيك" مدير المركز الثقافي الكوري في اليابان، متطلعا إلى الأنشطة المستقبلية للمشاركين، "إن عملية وخبرة التعلم والتعاطف مع ثقافات بعضنا البعض من خلال اللغة ستساهم في تطوير العلاقات بين كوريا واليابان". كما أعرب عن اعتقاده بأن العديد من الذين شاركوا في المسابقة يهتمون بكوريا واللغة الكورية وسوف يساهمون في تقوية الصداقة بين كوريا واليابان.