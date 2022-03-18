السفير المصر في سيول يقيم حفلا للدارسين المصريين في كوريا الجنوبية

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أقام السفير "خالد عبد الرحمن" سفير مصر لدى كوريا الجنوبية حفلا بمقر السفارة المصرية في سيول لاستقبال الدارسين المصريين في الجامعات الكورية.

ورحب السفير المصري بالنخبة المتميزة من طلاب الدراسات العليا في عدد من أفضل الجامعات الكورية.

وأعرب عن فخره بكونهم سفراء لمصر في تخصصاتهم التي تنوعت ما بين اللغة الكورية، وإدارة التعليم، والطاقة المتجددة والبيئة، وإدارة المنظومة الطبية، والعلاقات الدولية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

كما أعرب السفير المصري عن تقديره لخبراتهم وكفاءتهم التي ستسهم بقوة في تحقيق الطموحات التنموية لمصر، مؤكدا على دورهم في توثيق الروابط الثقافية والعلمية بين مصر وكوريا الجنوبية.