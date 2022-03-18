زيادة إقبال الشباب في البحرين على تناول الأطعمة الكورية

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تشهد البحرين في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة تتمثل في إقبال الشباب بشكل لافت على تناول الأطعمة الكورية ووضع صورها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مسح أجرته صحيفة الوطن البحرينية مؤخرا، اتضح أن 16% من أصل 2315 شخصا شاركوا في المسح، قد جربوا بالفعل الطعام الكوري.

ويوجد في البحرين حاليا 11 مطعما كوريا، بالإضافة إلى مخبز مخصص للمخبوزات الكورية حصرا، ويقدم عدد من الفنادق والمطاعم العالمية بعض الأطباق الكورية الشهيرة.

وقال مدير أحد المطاعم الكورية في المنامة إنه أصبح هناك أعداد كبيرة من الناس، خاصة الشباب، يميلون لتجربة الأطباق الجديدة، والكورية تحديدا، بعد انتشار جائحة كورونا وجلوس الكثيرين في المنازل لمشاهدة التلفزيون والمسلسلات الدرامية الكورية.

وأضاف أن أكثر ما يميز المطعم الكوري هو اعتماده على الشواء، إلى جانب أن الأطباق الكورية لذيذة وصحية، حيث تعتبر الخضراوات واللحوم المكونين الأساسيين فيها، وهذه أمور يحبها البحرينيون في ظل زيادة الوعي حول الطعام الصحي.

وأكد أن البحرينيين يملكون ثقافة غذائية جيدة ويعرفون الأطباق الآسيوية بشكل عام، ومن يتبعون نظاما غائيا نباتيا يفضلون طبق "بي بيم باب" المكون من خلطة الخضار مع الأرز، و"كيم باب" وهي خضروات متنوعة ملفوفة في أعشاب بحرية مجففة.

وقال إن تجربة الشوّاية الكورية التي تكون أمام الزبون على مائدة الطعام ويقوم هو نفسه بشيّ الطعام عليها، هي تجربة فريدة من نوعها.

وأشار إلى أن الطعام الكوري اكتسب بالفعل شعبية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البحرين، على الرغم من أنه يجب على صناعة الأغذية الكورية تطوير استراتيجيات تسويق مميزة وتحسين قائمة الطعام والخدمة لإرضاء الزبائن البحرينيين.

ومن جانبه، قال "أحمد عيسى" أحد المشاركين في المسح إن الطعام الكوري يملك مؤهلات كبيرة للانتشار في البحرين بسبب كثرة أنواع أطباقه البحرية واحتوائه على النودلز والخضراوات.

وقالت "فاطمة" المشاركة في المسح أيضا إنها تعرف جميع أنواع الطعام الكوري تقريبا، وأنها زبونة دائمة منذ وقت طويل، وأنها تتوقع انتشارا كبيرا للطعام الكوري في البحرين لأنه بحسب تجربتها سيلائم الذوق البحريني.

وأضافت أن المسلسلات الكورية التي انتشرت بين الشباب البحرينيين هي الدافع الأول الذي شجعهم في البداية على تجربة الطعام الكوري.

نبيلة: وقالت إن نكهات الأطباق الكورية كانت قوية بالنسبة لها في بداية الأمر، إلا أنها الآن تراها رائعة.