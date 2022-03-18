سفير كوريا في الجزائر يبحث مع رئيس مجلس الأمة تعزيز العلاقات الثنائية

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قام السفير الكوري لدى الجزائر "كيم تشانغ مو" بزيارة مجاملة لرئيس مجلس الأمة الجزائري "صلاح قوجيل".

وكانت الزيارة فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية التي يحتفل البلدان هذا العام بالذكرى الثانية والثلاثين على إقامتها، وسبل وآفاق الرقي بها بما يتلاءم مع الإمكانيات والفرص المتاحة لدى البلدين تحقيقا للتعاون الاقتصادي والاستفادة من الخبرات الكورية في العديد من المجالات، مثل التربية والثقافة والتعليم.

وفي هذا السياق، بحث الجانبان المستوى الذي وصلت إليه التبادلات بين البلدين على ضوء الإرادة السياسية لقائدي البلدين.

وأشادا بالخطوات التي تم تحقيقها على صعيد التعاون الثنائي والتي ينبغي تدعيمها بالمزيد من التقارب والتعاون بمساهمة برلمانيْ البلدين من خلال تكثيف التواصل والتنسيق، وتفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين مجلس الأمن الجزائري والجمعية الوطنية الكورية.

وأكد رئيس مجلس الأمة الجزائري "قوجيل" للسفير الكوري "كيم" أهمية استفادة البلدين من منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية من خلال تكثيف التعاون والمشاركة الجزائرية الكورية خدمة لإفريقيا وتجسيدا لأمانيها في الرقي والازدهار.