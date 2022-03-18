إصدار كتاب اسمع أصابع القدمين لكاتبة مصرية معاقة





هناك أسلوب خاص وفن للتعامل مع ذوي الهمم، وهذا الأسلوب تكشف عنه ببساطة شديدة ولغة سهلة التناول، الكاتبة المصرية "عزة محمود عبد الباري" إحدى ذوات الهمم، في كتابها "اسمع أصابع القدمين"، والذي صدر حديثا عن دار المِسْك للنشر والتوزيع. وسطرته الكاتبة بقدمها وليس بيدها، وهذا ما يجعله كتابا استثنائيا.

وقالت الكاتبة "عبد الباري" إن أسلوب التعامل مع ذوي الهمم غاية في السهولة، لكنه من الضروري أن يصل إلى كل فرد في المجتمع، بما في ذلك المسؤولون والآباء والأمهات وكل مَن لديه في أسرته فرد من ذوي الهمم، وكل من يتعامل من قريب أو بعيد مع شخص من ذوي الهمم.

وأضافت أن التربية أسلوب حياة. لذلك فإن الكلمة مؤثر، وحتى النظرة، وتعبيرات الوجه، بل والصمت كذلك، وكلها تندرج تحت أسلوب التعامل مع ذوي الهمم، فاحرصوا بتعاملكم معهم على دمجهم في الأسرة وفي المجتمع.

وقد قامت بتحرير هذا الكتاب الدكتورة "منى فاروق" الأستاذة في جامعة بوسان الكورية للدراسات الأجنبية والتي عملت في القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو منذ سنوات كمقدمة برنامج تعلم اللغة الكورية.

وقالت الدكتورة "منى" إنها قررت المشاركة في تحرير كتاب "اسمع أصابع القدمين" لأنها أحسّت بأهمية توصيل تجربة الأسرة التي عاشت فيها الكاتبة "عزة"، لتعريف الناس بالمعلومات الصحيحة عن المشاكل التي يعاني منها ذوو الهمم في المجتمع العربي.