شركة كورية تصمم خط قطار تي جي في بين مراكش وأكادير

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حصل كونسورتيوم بقيادة شركة السكك الحديدية الوطنية الكورية "كي إن آر" على عقد بقيمة 32 مليون دولار مع شركة السكك الحديدية الوطنية المغربية لتصميم الخط عالي السرعة الذي يربط بين مدينتي مراكش وأكادير.

وبموجب هذا العقد، ستقوم شركة "كي إن آر" بتوفير خدمات التصميم الأساسية والتفصيلية للقسم الثالث من الخط فائق السرعة الذي يبلغ طوله 230 كيلومترا بين مراكش وأكادير.

تعد هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها شركة "كي إن آر" بعقد لأعمال السكك الحديدية عالية السرعة في إفريقيا.

وسوف تتحالف "كي إن آر" مع شركات أخرى، بما فيها شركة "دوهوا" الكورية للهندسة، وشريك محلي لمواصلة المشروع.

واستطاعت شركة "كي إن آر" الفوز بهذا العقد متغلبة على المنافسة مع الشركات الهندسية الفرنسية النشطة بالفعل في سوق القطارات عالية السرعة في المغرب، وسوف يبدأ العمل في تنفيذ هذا المشروع في شهر أبريل.

وقال "كيم هان يونغ" رئيس شركة "كي إن آر" إن حصول الشركة على هذا العقد كان فرصة لكي تُظهر كوريا للعالم أنها قادرة على تصدير تكنولوجيا تصميمات السكك الحديدية عالية السرعة.

وأضاف "كيم" أنه من المتوقع أن يكون العقد نقطة انطلاق لحصول الشركة على صفقة أخرى لمشروع السكك الحديدية عالية السرعة في بولندا الذي من المقرر طرحه في المستقبل.

ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي تكلفة مشروع قطار "تي جي في" بين مراكش وأكادير حوالي 50 مليار درهم، أي ما يعادل 5 مليارات دولار.

وكان الملك محمد السادس ملك المغرب قد دعا إلى تنفيذ خط مراكش – أكادير في عام 2019 لتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الجنوبية من المغرب، وتشجيع التعاون السياحي والصناعي.