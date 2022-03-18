كوريا الجنوبية تدعم تنمية الثروة البحرية في تونس

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وضعت كوريا الجنوبية دعامة لتوسيع نشاط صناعة الثروة البحرية في تونس بتدشين منشأة في مدينة جرجيس في جنوب تونس لتحويل السلطعون الأزرق إلى منتج يمكن تسويقه في الخارج.

وتعد هذه المنشأة التي تم بناؤها في المنطقة الاقتصادية بالمدينة التابعة لولاية مدنين، الأولى من نوعها بتلك الجهة، وهي تأتي بعد بناء مصنع في جزيرة قرقنة في ولاية صفاقس عام 2019.

وتصل طاقة إنتاج المصنع الجديد الذي سيوفر قرابة 700 فرصة عمل، إلى 7 أطنان يوميا، وهناك خطة لزيادة الإنتاج تدريجيا مع مرور الوقت.

وقالت وزيرة الصناعة "نائلة نويرة" إن هذه الوحدة تندرج ضمن صناعة غذائية تعتمد على الاستفادة من السلطعون بكل مكوناته، بدءا من لحمه وحتى قشوره التي يتم تحويلها إلى سماد.

وقد ظهر السلطعون الأزرق لأول مرة عام 2014 في خليج قابس، ولم يكن الصيادون التونسيون يكترثون به لكونه غير مطلوب في الأسواق المحلية ولعدم توفر الآليات الكافية لتصديره.

وبتدشين المصنع الجديد في تونس بواسطة كوريا الجنوبية، سيتم تحويل السلطعون الأزرق إلى منتج يمكن تسويقه في الداخل والخارج، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة.