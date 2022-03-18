الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

إن سي تي دريم تقيم حفلا افتراضيا على الإنترنت في أبريل

#أخبار الساحة الفنية l 2022-03-21

من أغانى القمة


ستقيم فرقة "إن سي تي دريم" حفلها الغنائي بطريقة افتراضية على الإنترنت يوم الخامس من أبريل المقبل، بمناسبة إصدار ألبومها الكامل الثاني بعنوان "وضع خلل" يوم الثامن والعشرين من مارس الجاري.

وسيتم بث هذا الحفل من خلال منصة "بيوند لايف" المتخصصة في نقل الحفلات الغنائية.  

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;