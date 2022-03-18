إن سي تي دريم تقيم حفلا افتراضيا على الإنترنت في أبريل





ستقيم فرقة "إن سي تي دريم" حفلها الغنائي بطريقة افتراضية على الإنترنت يوم الخامس من أبريل المقبل، بمناسبة إصدار ألبومها الكامل الثاني بعنوان "وضع خلل" يوم الثامن والعشرين من مارس الجاري.

وسيتم بث هذا الحفل من خلال منصة "بيوند لايف" المتخصصة في نقل الحفلات الغنائية.