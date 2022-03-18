هايلايت تكشف عن أول ألبوم كامل لها

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كشفت فرقة "هايلايت" عن ألبومها الكامل الأول بعنوان " أحلام اليقظة" يوم الحادي والعشرين، بعد مرور 5 سنوات على بدء أنشطتها الغنائية.

وقد بدأت الفرقة أنشطتها الغنائية عام 2009 باسم "بي 2 إس تي" بـ 6 أعضاء تحت إشراف وكالة "كيوب" الترفيهية. وبعد انتهاء عقدهم مع الوكالة عام 2017، قام أعضاء الفرقة بتأسيس وكالة خاصة بهم ، وأعادوا أنشطتهم الغنائية باسم فرقة "هايلايت".