أيلي:1 تؤجل إصدار ألبومها الأول

ليلى كيم هو جين: مصر تنمو وتتحسن باستمرار
2022-03-18
#أخبار الساحة الفنية l 2022-03-21
أجلت فرقة "أيلي:1" النسائية الجديدة المكونة من 6 عضوات إصدار ألبومها الأول بسبب كورونا.
وقالت وكالة "إف سي إن إم" الترفيهية إن فرقة "أيلي:1" أجلت بدء نشاطها الغنائي لمدة شهر إلى إبريل بسبب إصابة عضوات الفرقة بفيروس كورونا.
كما تم تأجيل إقامة حفل تشويقي لألبوم الفرقة الأول بعنوان " الحب يتزهر" لمدة شهر.
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-18
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