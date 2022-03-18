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أيلي:1 تؤجل إصدار ألبومها الأول

#أخبار الساحة الفنية l 2022-03-21

من أغانى القمة

ⓒ FC ENM

أجلت فرقة "أيلي:1" النسائية الجديدة المكونة من 6 عضوات إصدار ألبومها الأول بسبب كورونا.

وقالت وكالة "إف سي إن إم" الترفيهية إن فرقة "أيلي:1" أجلت بدء نشاطها الغنائي لمدة شهر إلى إبريل بسبب إصابة عضوات الفرقة بفيروس كورونا.

كما تم تأجيل إقامة حفل تشويقي لألبوم الفرقة الأول بعنوان " الحب يتزهر" لمدة شهر.

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