فوز فرقة بي تي إس بـ10 جوائز في حفل جوائز القرص الذهي الياباني

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فازت فرقة "بي تي إس" بعشرة جوائز في حفل جوائز القرص الذهبي الياباني السادس والثلاثين.

ومن بين الفئات التي فازت فيها الفرقة بجوائز: أفضل فنان في آسيا، وألبوم السنة، وأفضل 3 ألبومات، وأغنية السنة عن طريق التحميل، وأفضل 5 أغنيات عن طريق التحميل، وأفضل 5 أغنيات عن طريق الاستماع، وأفضل فيديو موسيقي.

وكانت الفرقة قد فازت بـ8 جوائز في حفل العام الماضي.

أما فرقة "تومرو باي توغيذر" الشبابية الكورية الأخري فقد فازت بجائزة أفضل 3 ألبومات بألبومها المصغر الياباني الأول بعنوان "بلاد العجائب الفوضوية"، كما استطاعت الفرقة الفوز بجائزتين في فئتي فنان السنة الجديد، وأفضل 3 فنانين جدد.

وفازت أيضا فرقة "إنهايبن" الشبابية الكورية بجائزتين في فئتي فناني السنة الجدد، وأفضل 3 فنانين جدد.