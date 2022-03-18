جي آيدل تصدر أول ألبوم كامل لها

ليلى كيم هو جين: مصر تنمو وتتحسن باستمرار
2022-03-18
#أخبار الساحة الفنية l 2022-03-21
كشفت فرقة "جي آيدل" عن ألبومها الكامل الأول بعنوان " لن أموت" يوم الرابع عشر من مارس الجاري.
ويضم هذا الألبوم 9 أغاني تم تلحينها وكتابة كلماتها من قبل عضوات الفرقة.
وقد بدأت الفرقة المكونة من 5 عضوات نشاطها الغنائي عام 2018، وحظيت أغنية "لاتاتا" التي تم الكشف عنها عام 2018 وأغنية "دومدي دومدي" الأخرى التي تم الكشف عنها عام 2020، بإقبال كبير.
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-18
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