جي آيدل تصدر أول ألبوم كامل لها

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كشفت فرقة "جي آيدل" عن ألبومها الكامل الأول بعنوان " لن أموت" يوم الرابع عشر من مارس الجاري.

ويضم هذا الألبوم 9 أغاني تم تلحينها وكتابة كلماتها من قبل عضوات الفرقة.

وقد بدأت الفرقة المكونة من 5 عضوات نشاطها الغنائي عام 2018، وحظيت أغنية "لاتاتا" التي تم الكشف عنها عام 2018 وأغنية "دومدي دومدي" الأخرى التي تم الكشف عنها عام 2020، بإقبال كبير.