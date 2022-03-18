دريبين تبدأ نشاطها الغنائي في اليابان في مايو

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من المقرر أن تبدأ فرقة "دريبين" الشبابية المكونة من 7 أعضاء نشاطها الغنائي في اليابان في شهر مايو القادم.

وستقوم الفرقة بالكشف عن ألبومها المنفرد الرقمي بعنوان "جيد جدا" في اليابان يوم الثامن عشر من مايو القادم.

وقد بدأت فرقة "دريبين" نشاطها الغنائي عام 2020 بألبومها الأول بعنوان "بوييجر".