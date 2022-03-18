أولى حفلات بي تي إس في سيول وسط كورونا تجتذب 2,46 مليون شخص

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استقطبت حفلات فرقة "بي تي إس" الثلاث التي أقيمت في سيول هذا الشهر ما يقارب من مليونين و460 ألف من محبي الفرقة بشكل مباشر وعبر الإنترنت.

ووفقا لوكالة "بيغ هيت" الراعية للفرقة فإن الرقم يشمل 45 ألف شخص حضروا الحفلات الحية أيام الخميس والسبت والأحد. وقد شاهد أكثر من مليون شخص آخر "بي تي إس بيرميشن تو دانس أون ستيدج سيول" عبر البث المباشر، بينما شاهدها 1,4 مليون شخص آخر في دور العرض. وعلى وجه الخصوص، اجتذب حدث "المشاهدة الحية" عبر ثلاثة آلاف مسرح في 75 دولة أكبر جمهور في التاريخ لأي محتوى غير سينمائي.

والتزاما بقواعد التباعد الصارمة ذات الصلة بفيروس كورونا، أعرب المعجبون في الحفلات المباشرة عن حماسهم باستخدام عصي "إل إي دي" أرجوانية اللون تُعرف باسم "قنابل آرمي" بدلا من الصراخ، وهو ما وصفه "بي تي إس" بأنه تجربة فريدة من نوعها خالية من الضوضاء. ومن المقرر أن تقيم "بي تي إس" أربع حفلات في مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية اعتبارا من يوم 8 أبريل القادم.