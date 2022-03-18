استئناف مهرجان كي كون الغنائي في كوريا وأمريكا واليابان

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من المتوقع أن تُقام عروض المهرجان الثقافي الكوري "كي كون" الذي تنظمه شركة "سي جي إي إن إم"، في كل من كوريا واليابان والولايات المتحدة، لأول مرة منذ عامين.

وصرحت الشركة الكورية اليوم بأنها ستقيم عروض "كي كون 2022 بريمير" في كل من العاصمة الكورية سيول، والعاصمة اليابانية طوكيو، ومدينة شيكاغو الأمريكية، بالترتيب خلال شهر مايو القادم، ثم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في شهر أغسطس، وفي طوكيو مجددا في أكتوبر.

وأشارت الشركة إلى أن هذه العروض ستقام بشكل مباشر لأول مرة منذ شهر سبتمبر من عام 2019.

وتخطط الشركة لتحديث محتوياتها من خلال تضمين توجهات جيل الشباب ونمط الاستهلاك الثقافي الذي تغير بعد جائحة كورونا، وتقديم برامج متميزة تتناسب مع كل منطقة.

وقال "كيم دونغ هيون" مدير قسم أعمال المؤتمرات الحية في مركز المحتويات الموسيقية في الشركة إنه سيتم إظهار التوجهات التي تغيرت في عصر ما بعد كورونا مع إتاحة الفرصة للمزيد من الجمهور لتجربة كي كون من خلال التغلب على القيود الزمنية والمكانية اعتمادا على الدمج بين شبكة الإنترنت والواقع الفعلي.

الجدير بالذكر أن الشركة كانت قد نظمت أول عرض من عروض كي كون في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة في عام 2012، وأقامتها بعد ذلك في 9 مدن عالمية في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا، لتستقطب أكثر من مليون و100 ألف من محبي الثقافة الكورية.

وخلال العامين الماضيين أقامت خمسة عروض بعنوان "كي كونتاكت" عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، حيث استقطبت حوالي 22 مليونا و450 ألف مشاهد.