استئناف بث برنامج أغاني القمة العشر بعد 25 عاما من إلغائه

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من المقرر أن يتم استئناف بث برنامج "أغاني القمة العشر" لتلفزيون "كي بي إس" يوم الخامس والعشرين من مارس الجاري بعد 25 عاما من إلغائه في شهر فبراير من عام 1998.

وسيتم استئناف بث البرنامج باسم "أغاني القمة العشر الافتراضية"، حيث سيتم من خلاله اللقاء بين محبي أغاني الكيبوب والفنانين عن طريق العالم الافتراضي.

وفي ختام كل حلقة من هذا البرنامج الأسبوعي، سيمنح الفنان الفائز بالمركز الأول بالكأس الذهبي.

ومن بين الفنانين المرشحين للفوز بالكأس الذهبي الأول، "ستري كيدز"، و"مامامو سولار"، و"بريف غيرلز"، و"كريبيتي"، و"بيلي".

وضمن الجهود الرامية إلى تشجيع فناني الكيبوب، سيتم منح الكأس الفضي لمن سيفوز في مسابقة الرقص التي ستقام في إطار البرنامج.

وسيتم بث أول حلقة من برنامج "أغاني القمة العشر الافتراضية" على الهواء مباشرة في الساعة السادسة والنصف من يوم الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري حسب التوقيت الكوري عبر قناة تلفزيون كي بي إس وورلد"، وسيتم بثه عبر قناة تلفزيون كي بي إس وورلد في الساعة الثالثة و5 دقائق بعد ظهر يوم السابع والعشرين من مارس حسب التوقيت الكوري في 114 دولة في العالم.