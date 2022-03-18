كوريا تحتفل بيوم المياه العالمي





يصادف اليوم يوم المياه العالمي لعام ألفين واثنين وعشرين، وقد أقامت وزارة البيئة الكورية مراسم خاصة له في مجمع سيجونغ للمكاتب الحكومية بعد ظهر اليوم. يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في جمعيتها العامة السابعة والأربعين في عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين عن تخصيص يوم الثاني والعشرين من مارس من كل عام كيوم عالمي للمياه من أجل الوقاية من نقص المياه وتلوثها والتأكيد على أهميتها. ومنذ عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين ظلت كوريا تقيم مراسم حكومية خاصة له. وموضوع يوم المياه العالمي لهذا العام الذي اختارته الأمم المتحدة هو "المياه الجوفية - جعل غير المرئي مرئيا". أما موضوع يوم المياه الكوري فهو "المياه المتحدة – مياه الحياة التي تتمتع بها الطبيعة والإنسان معا"، حيث يستهدف توفير المياه النظيفة للطبيعة والشعب في أي وقت وفي أي مكان من خلال إدارة جميع أشكال المياه بشكل متكامل. ونظمت الوزارة الكورية اليوم مختلف الأنشطة الترويجية التي ترتبط بمعنى يوم المياه العالمي بمشاركة الكثير من المواطنين.