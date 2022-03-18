ارتياح لدى الأسر الكورية من الخدمات المنزلية التي توفرها بلدية سيول





اتضح أن أكثر من تسعة من بين كل عشرة أفراد من الأسر ذات ولي أمر واحد فقط والتي تحصل على معونات في سيول قالوا إنهم عاشوا تغيرات إيجابية في علاقاتهم الأسرية وحياة عملهم بفضل الخدمات المنزلية التي توفرها بلدية سيول. وقررت البلدية توسيع مشروع تقديم الخدمات المنزلية إلى هذا النوع من الأسر خلال هذا العام. الجدير بالذكر أنها كانت قد أجرت دراسة حول مدى الرضا عن الخدمات على ثلاثمائة وخمس وثلاثين أسرة ذات ولي أمر واحد فقط، كانت قد تلقت معونات من البلدية في العام الماضي، حيث وجدت أن ستة وتسعين بالمائة منها أجابت بأنها عاشت تغييرات إيجابية في العلاقات الأسرية.

وجرت الدراسة عبر الإنترنت في شهر ديسمبر الماضي وشارك فيها مائتان وخمسون شخصا. وفيما يتعلق بالتغييرات الإيجابية في العلاقات الأسرية اختار اثنان وثلاثون بالمائة منهم انخفاض عدد مرات التذمر والتشاجر. واختار عشرون بالمائة منهم قلة الصعوبات في رعاية أفراد الأسر الذين هم في حاجة للرعاية، بينما اختار خمسة عشر بالمائة منهم زيادة عدد مرات الحوار مع الأبناء. وأجاب معظمهم بأنهم عاشوا تغييرات إيجابية في حياة عملهم أيضا، حيث قال ثلاثون بالمائة منهم إنهم جربوا زيادة كفاءة العمل في أماكن عملهم، بينما أجابت نفس النسبة منهم بانخفاض الضغوط الناتجة عن العمل. وأجاب ثمانية وعشرون بالمائة منهم بزيادة وقت النوم قبل الذهاب إلى العمل.

ولهذا فقد قررت بلدية سيول زيادة عدد مرات الخدمات المنزلية من ثلاث مرات شهريا إلى أربع مرات شهريا خلال هذا العام إلى جانب تقديمها بالمجان إلى الأسر منخفضة الدخل. ويمكن للأسر ذات ولي أمر واحد فقط الاستفادة من هذه الخدمات بشرط انشغال رب الأسرة في العمل أو الدراسة أو إذا كان لدى الأسرة أبناء أصغر من ستة وثلاثين شهرا، أو أفراد من ذوي الإعاقة. وقد بدأت البلدية مشروع تقديم هذه الخدمات منذ عام ألفين وثمانية عشر حيث قدمت ستة آلاف وسبعة وستين مرة منها إلى ثلاثمائة وخمس وثلاثين أسرة خلال العام الماضي.