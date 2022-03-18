بدء عصر الدراسة بلا ورق في الجامعات الكورية

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هذه الأيام تختفي صور الطلاب الذين يكتبون على الورق أو يستخدمون الكتب الورقية في الجامعات الكورية بوتيرة سريعة. ويمكن القول إن ما يسمى "عصر الجامعة بلا ورق" قد بدأ بالفعل. فقد صار طلاب الجامعات المعاصرون معتادين على قراءة ورؤية مختلف المحتويات عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر منذ صغرهم. كما تم إلقاء المحاضرات عبر الفيديو في الجامعات خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي ساهم في تبكير عصر الحرم بلا ورق.

على سبيل المثال، في أحد الفصول في جامعة سيول الوطنية كان واحد وعشرون طالبا وطالبة يكتبون بجدية وهم يصغون إلى أستاذهم ولكن كان هناك طالب واحد فقط منهم يكتب على مذكرة له. أما بقية الطلاب العشرون فكانوا يضربون لوحات المفاتيح المتصلة بأجهزة الكمبيوتر المحمولة أو اللوحية على مكاتبهم أو يكتبون باستخدام أقلام إلكترونية. ويذكر أن كتابين تخصصين كانا مستخدميْن في هذا الفصل ولكن لم يكن أحد منهم يضع كتابا على مكتبه. وقال الطالب "سون 손" في الفصل إن مسح الكتب التخصصية ضوئيا وتحويلها إلى ملفات من اجل قراءتها عبر الكمبيوتر اللوحي أكثر راحة من حمل الكتب الورقية الثقيلة معه في الحقائب. ونتيجة لذلك فإن محلات المسح ضوئيا مزدحمة بالطلاب هذه الأيام وليس محلات الطباعة أو التصوير. وأصبح من المعتاد مسح وحفظ وحمل الأجزاء الضرورية فقط من الكتب التخصصية الورقية في أجهزة الكمبيوتر اللوحية أو المحمولة بدلا من حملها معهم.

ويقول الطالب الجامعي "لي" إنه اشترى ستة كتب تخصصية ضرورية لهذا الفصل وقام بمسحها ضوئيا وتحويلها إلى ملفات ثم رمى الكتب الورقية قبل افتتاح الفصل. واشترى الطالب الجامعي "شين بوم هو 신범호" الذي أعاد دراسته الجامعية في هذا الفصل بعد إنهاء الخدمة العسكرية الإلزامية، جهاز كمبيوتر لوحيا مقابل حوالي ألف دولار قبل افتتاح الفصل. وقال إنه كان يقوم بتصوير الكثير من كتبه التخصصية التي نفذت طبعاتها في محلات التصوير في حرم جامعته عندما كان طالبا جديدا إلا أنه وجد بعد استئناف دراسته الجامعية تغير اتجاه الدراسة إلى استخدام ملفات الوثائق. وأضاف أنه كان الكثير من الطلاب يحملون معهم حقائب فيها كتب تخصصية ومذكرات وأقلام قبل ثلاث أو أربع سنوات إلا أنه هو أيضا يذهب إلى الجامعة ومعه حقيبة خفيفة وصديقة للبيئة فيها جهاز كمبيوتر لوحي وقلم إلكتروني فقط. في المكتبات أيضا تستخدم الكتب الإلكترونية أكثر من الكتب الورقية.

ووفقا لوكالة المعلومات العلمية الكورية، انخفض معدل الكتب الورقية المستعارة لطلاب الجامعات من ثمانية كتب في عام ألفين وأحد عشر إلى كتابين في العام الماضي. ولكن زاد معدل حالات استخدام البيانات الإلكترونية لديهم بأكثر من ضعفين، أي من مائة وإحدى وثلاثين حالة في عام ألفين وأحد عشر، إلى مائتين وسبع وسبعين حالة في العام الماضي.