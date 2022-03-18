الموظفون يعانون من طول امد أداء العمل في المنازل

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تشهد كوريا زيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا، وتسجل أكبر عدد من المصابين ربما في العالم. ويزداد عدد الذين لا يتمكنون من الذهاب إلى الشركات، بل يضطرون إلى أداء العمل في المنازل. وبالنظر حول هل يرحب الموظفون بالعمل من المنازل؟، كانوا دائما يحلمون بعدم الذهاب إلى الشركات بسبب معاناتهم من وسائل المواصلات وازدحام الطرق. والآن لا تحتاج النساء إلى مكياج، كما يمكنهن ارتداء ملابس مريحة. لكن بعد مرور الوقت، وتمديد فترة بقائهم في المنزل والعمل في المنزل، تزداد الشكاوى، وبدأ الموظفون يعبرون عن عدم راحتهم. ويرجع السبب في ذلك إلى عدم تمكنهم من التركيز على العمل وعدم تمكنهم من قضاء الوقت بصورة فعالة.

ومن أجل التغلب على هذه المتاعب، أولا من اللازم تحديد مكان مخصص للعمل في المنزل. لأن المنزل هو مكان للراحة قبل كل شيء، لكن نتيجة للعمل لم يعد المنزل مكانا للراحة، لذلك من اللازم فصل مكان الراحة عن مكان العمل. ثانيا لا بد من الالتزام بوقت بدء العمل وانتهاء العمل بصورة منتظمة. لأن بسبب العمل في المنزل لا نستطيع تحديد وقت لتناول الغداء أو وقت خاص للراحة، أو حتى لا نستطيع اللالتزام بوقت اكتمال العمل في المساء. ثالثا من الأفضل أن نضع المزيد من الاهتمام بالتواصل مع الزملاء. وعند التغيب من العمل لأوقات محددة، من الأفضل إخبار الزملاء مسبقا، وتقاسم التفاصيل المتعلقة بالعمل معهم. ورابعا وأخيرا من الأفضل تخطيط جدول زمني، أي تحديد الأولوية من بين الأعمال وتحديد الموعد النهائي للاكتمال قبل بدء العمل، وذلك ما سيسهم في زيادة فعالية العمل.