تغير نمط الحياة الثقافية لدى الكوريين يقود لتسجيل رقم قياسي في واردات القهوة

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تبين أن قيمة واردات كوريا من القهوة تجاوزت مستوى تريليون وون لأول مرة في العام الماضي. كما تضاعف عدد المقاهي خلال السنوات الأربع الماضية، حيث كان عددها أكثر من محلات البقالة بأكثر من سبعين بالمائة، كما كان أكثر من تسعة أضعاف مقارنة مع غرف الكمبيوتر. وقالت هيئة الجمارك الكورية أمس إن قيمة الواردات من القهوة زادت في العام الماضي بنسبة أربعة وعشرين بالمائة مقارنة مع العام الأسبق، لتبلغ حوالي تريليون وتسعة وأربعين مليار وون، أي تسعمائة وستة عشر مليونا وأربعمائة وثمانين ألف دولار، لتسجل رقما قياسيا غير مسبوق. وفي عام ألفين وعشرين كانت القيمة قد بلغت سبعمائة وسبعة وثلاثين مليونا وثمانمائة ألف دولار.

ويشار إلى أن قيمة واردات كوريا من القهوة ظلت مستمرة في الزيادة خلال العشرين سنة الماضية. كما زادت كمية الواردات من القهوة في العام الماضي أيضا بسبعة بالمائة مقارنة مع العام الأسبق لتبلغ مائة وتسعة وثمانين ألفا وخمسمائة واثنين طن لتسجل رقما قياسيا أيضا. وفي العام الماضي استوردت كوريا تسعة وثلاثين ألفا وثمانمائة وأربعة وأربعين طنا من القهوة من البرازيل لتحتل المركز الأول في حجم الواردات، وتلتها فيتنام وكولومبيا وإثيوبيا وأمريكا وهندوراس وبيرو بالترتيب. ويرجع أهم الأسباب في هذه الزيادة إلى أن القهوة تجاوزت مجرد كونها منتجا غذائيا مفضلا، لتصبح جزءا من الحياة الثقافية بين الكوريين.