انتشار صورة مثيرة لموسيقي يعزف الكمان على برج لوتي ورلد

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انتشرت مؤخراً صورة مثيرة لموسيقي يعزف على الكمان، ويظهر تحت قدميه نهر الهان وغابات مباني الشقق. ويرجع سبب أثارة الصورة أن المشهد لم يكن باستخدم تقنية رسومات بل هو مشهد حقيقي للمطرب "كون" في مسرحية غنائية. حيث طلع إلى برج لوتي ورلد "롯데 월드 타워"، الواقع وسط العاصمة سيول، وأعلى مبنى في البلاد حتى الآن، لعزف مقطوعة الفنان "باغانيني" رقم 24. وكان العازف مجهزا بجهاز أمن بشكل كافٍ. وتم تصوير المشهد بواسطة طائرة بدون طيار.

يذكر أنه موسيقي وممثل، أي أنه ممثل ويعزف على الآلات الموسيقية على المسرح في نفس الوقت. وقد قال إنه سيطلب تسجيل ذلك في موسوعة "غينيس" كعازف كمان فوق برج بارتفاع 555 مترا، علما بأنه سيشارك في مسرحية غنائية بعنوان "الكمان فوق السقف" قريبا. ويدور هذا العمل حول قصص قرية يهودية تقع في أوكرانيا. بهذه المناسبة، عبر الموسيقى عن تمنياته بتغلب الشعب الأوكراني على أزمته الراهنة. وتمنى انتهاء الحرب وعودة اللاجئين إلى بيوتهم في أسرع وقت ممكن.