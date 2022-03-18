منظمة مستقلة تنجح في أول عملية شراء لكنز وطني بواسطة العملات الرقمية

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تفاجأ الشعب الكوري بخبر حول تقديم كنزَيْن وطنِيَين كانا مخزونَين في قاعة " كان سونغ간송" في مزاد لأول مرة في التاريخ الكوري في شهر يناير الماضي. وتفاجأ الشعب الكوري مرة أخرى، لأن أحدهما تم بيعه من قبل ملتقى المستثمرين بواسطة العملات الرقمية، وهذا الملتقى ليس كوريا بل أجنبيا. ولم يتم التأكد من الثمن، ولكن اتضح أن الملتقى هو منظمة "DAO" وهي منظمة مستقلة لامركزية. لكن الشعب الكوري فوجئ بالمعنى الحقيقي لأن هذه المنظمة قررت التبرع بهذا الكنز الوطني الكوري إلى القاعة مرة أخرى للحفاظ عليه. وهذه المنظمة هي ملتقى للمستثمرين على موقع على الإنترنت. وخلافا للمنظمات الأخرى المماثلة، فإنه ليس لديها جهة للإشراف أو المراقبة. وتتخذ المنظمة قراراتها إلكترونيا بواسطة رمز كمبيوتر مكتوب أو من خلال تصويت أعضائها. وبالنظر حول هل يمكن أخذ الكنز إلى خارج البلاد؟، فانه على أساس القانون الكوري، لا يجوز أخذ الكنوز الوطنية خارج البلاد. وايضا حول شراء الأجانب للكنوز الوطنية الكورية فأنه يمكنهم شراء وامتلاك الكنوز الوطنية، ولكن لا يمكن أخذها إلى الخارج.

تجدر الأشارة الى أنه يوجد من بين أعضاء المنظمة عدد من الكوريين في الخارج. وكان ذلك أحد أسباب شراء الكنز الكوري. وقد تبرعت المنظمة بالكنز وبالحصة البالغة 51% إلى القاعة. معنى ذلك أن القاعة لا تستطيع اعادة بيع الكنز بدون موافقة المنظمة. ويرجع سبب شراء المنظمة للكنز إلى تمنياتها بوجود الكنز في القاعة إلى الأبد وعدم بيعه مرة أخرى.

يذكر أن الدائرة الثقافية قلقة بسبب أن التعامل في الكنوز الثقافية بواسطة روابط العملات الرقمية، وكذلك التبرع بها، جاء لأول مرة. الا أن ذلك يمكن من تصنيع رموزا غير قابلة للاستبدال باستخدام هذا الكنز، لتحقيق أرباح مالية. وتقلق الدائرة الثقافية من ذلك، نظرا لأن المنظمة كانت تعمل ذلك. لكن المنظمة لقد قالت عند التبرع بالعمل للقاعة إن التبرع بالكنز والحصة بدون أي شروط. بهذا تكون هذه المنظمة " DAO" نموذجا لشكل الشركات أو المؤسسات في المستقبل. ولذلك يفضل الشباب في الجيل الجديد مثل هذا النوع من الشركات.