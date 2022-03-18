تجاوز الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 10 ملايين

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تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 10 ملايين لأول مرة يوم الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري، وذلك بعد 792 يوما من تأكيد أول إصابة في البلاد.

وقد كانت كوريا الجنوبية دولة نموذجية عالميا حتى نهاية العام الماضي في التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، ولكن منذ بداية هذا العام، بدأت تشهد زيادة حادة في عدد الإصابات الجديدة بعد أن أصبح المتحور "أوميكرون" نوعا سائدا فيها.

فقد أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السادس من شهر فبراير الماضي أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز مليون شخص، وذلك بعد 748 يوما من تأكيد أول إصابة في كوريا الجنوبية يوم العشرين من شهر يناير من عام 2020.

وبعد شهر ونصف من ذلك، قالت الوكالة أن إجمالي عدد المصابين تجاوز 10 ملايين شخص، وهو ما يعنى أن حوالي 9 ملايين شخص أصيبوا بالفيروس خلال تلك الفترة الوجيزة.

ويشار إلى أن إجمالي عدد المصابين خلال عامي 2020 و2021 قد بلغ حوالي 630 ألف شخص، لكن بدأ الوضع يتغير منذ تفشى المتحور "أوميكرون" في أواخر العام الماضي وانتشاره بوتيرة سريعة بدءا من منتصف شهر يناير الماضي.

ونتيجة لذلك، تجاوز إجمالي عدد المصابين مليونا يوم السادس من فبراير، ومليونين يوم الحادي والعشرين، و3 ملايين يوم الثامن والعشرين، و5 ملايين يوم التاسع من مارس.

وقد بلغ عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة حوالي 620 ألفا يوم السابع عشر من مارس الجاري، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق على أساس يومي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين في أول 22 يوما من شهر مارس بلغ 6 ملايين و802 ألف شخص، وهو ما يعادل 68.5% من إجمالي عدد المصابين حتى الآن.

ولم تعد لإجراءات الحجر الصحي القائمة حاليا فاعلية، حيث تم إلغاء نظام التصريح الصحي، والقيود على دخول المنشآت متعددة الاستخدامات.

وأرجعت السلطات الصحية السبب في الصعود الحاد في الإصابات بفيروس كورونا إلى انتشار المتحور "أوميكرون" المعدي بصورة تفوق أي متحور آخر.

لكن بعض الخبراء يؤكدون أن السبب في ذلك يعود أيضا إلى قيام الحكومة بتخفيف قواعد إجراءات التباعد الاجتماعي من أجل التعايش مع كورونا منذ أواخر العام الماضي.

والأمر المثير للقلق هو أنه مع زيادة عدد الإصابات الجديدة، بدأت كوريا تشهد زيادة في عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة وزيادة في عدد الوفيات أيضا. فقد تجاوز عدد الوفيات اليومية 300 حالة يومي التاسع عشر والعشرين من مارس الجاري.