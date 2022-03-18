تواييس تتصدر قائمة أوريكون للألبومات للمرة الثامنة

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تصدر ألبوم فرقة "توايس" الصادر في اليابان مؤخرا قائمة "أوريكون" للألومات.

وقالت وكالة "جي واي بي" الترفيهية إن ألبوم الفرقة بعنوان "هاشتاغ توايس 4" تصدر قائمة "أوريكون" في أسبوع من الكشف عنه في اليابان يوم السادس عشر من مارس الجاري.

وتعد هذه هي المرة الثامنة التي تتصدر فيها فرقة "توايس" قائمة "أوريكون" الأسبوعية للألبومات. ويصادف هذا العام الذكرى الخامسة على بدء فرقة "توايس" ممارسة أنشطتها في اليابان. وستقيم الفرقة حفلاتها الغنائية في طوكيو خلال الفترة من يوم الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من أبريل القادم.